Si la semana anterior terminaba en alto con el estreno de 'Cristo y Rey' en ATREsplayer PREMIUM, la segunda mitad del mes vuelve a arrancar fuerte con la llegada a HBO Max de 'The last of us', la serie inspirada en el famoso videojuego y protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey. Unos días después la misma plataforma nos llevará de nuevo a la década de los 90 para repasar el terrible caso Arny y hacernos reflexionar en qué fallamos como sociedad. Y seguimos en los 90 con el estreno en Netflix de 'Aquellos maravillosos 90', la secuela de 'Aquellos maravillosos 70'. Hay muchos más estrenos, así que si te has quedado sin serie sigue leyendo para elegir lo próximo que verás.

HBO Max

'The last of us' -Lunes 16 de enero de 2023

Pedro Pascal ('The Mandalorian') y Bella Ramsey ('Juego de Tronos') son Joel y Ellie, los protagonistas de esta historia que se desarrolla 20 años después de que el mundo que conocemos haya desaparecido como consecuencia de un hongo que convierte en monstruos a las personas que se infectan con él. Joel es un superviviente nato con un pasado que le atormenta y que recibe el encargo de sacar de contrabando desde una zona de cuarentena a Ellie, una niña de 14 años

'Arny. Una historia de infamia' -Viernes 20 de enero de 2023

Llega la serie documental 'Arny. Historia de una infamia' que repasa el escandaloso caso que salto a los medios a mediados de los 90. Una denuncia de actividades de prostitución de menores en el ya desaparecido bar Arny, un local gay de Sevilla, dio pie a una caza de brujas de los personajes homosexuales más conocidos del país en aquel momento. Pese a que el caso se investigó bajo secreto de sumario, salió a la luz la lista de investigados entre los que había nombres muy famosos. "Era como una quiniela, a ver qué nombre sale hoy", dice uno de los testimonios que aparece en la serie. Dos años después, la mayoría de los imputados —entre los que estaban Jorge Cadaval, Jesús Vazquez o Javier Gurruchaga— fueron exculpados, algunos de los testigos se desdijeron y los únicos condenados fueron los dueños del bar Carlos Saldaña y José Antonio González Losada, a 33 y 18 años de cárcel, respectivamente.

Netflix

'Aquellos maravillosos años 90' -19 de enero de 2023

La secuela de 'Aquellos maravillosos 70' nos traslada a 1995 y ahí encontramos a Leia Forman deseando vivir aventuras... o al menos conseguir que su mejor amigo no sea su padre. Cuando llega a Point Place para ver a sus abuelos (Red y Kitty), Leia encuentra lo que buscaba en Gwen, su dinámica y rebelde vecina. Con la ayuda de los amigos de esta —su adorable hermano Nate y su novia, la inteligente y resuelta Nikki, el sarcástico y perspicaz Ozzie y el simpático Jay—, Leia se da cuenta de que allí puede vivir las mismas aventuras que sus padres hace tantos años. Emocionada ante la idea de reinventarse a sí misma, convence a sus padres de que la dejen pasar allí el verano. Kitty vuelve a tener el sótano lleno de jóvenes y está encantada de que la casa de los Forman sea el hogar de una nueva generación. Y Red sigue siendo Red.

'Junji Ito Maniac: relatos japoneses de lo macabro' -19 de enero de 2023

Llega la adaptación anime de las historias del maestro del manga de terror Junji Ito. Son un total de 20 historias espectaculares seleccionada de la prolífica obra de Ito, y todas tienen como eje narrativo el tema de la locura. Algunos de los títulos adaptados son 'Los globos de la horca', 'Fotografías' (saga 'Tomie'), 'La habitación de paredes cuádruples' o 'El intruso'.

'Presidente por accidente' -20 de enero de 2023

Un monitor de un centro juvenil de los suburbios de París es finalista en las elecciones presidenciales. ¿Está Francia preparada para tener su primer presidente negro? Esta comedia es una creación de Jean-Pascal Zadi y François Uzan que dirige Jean-Pascal Zadi, quien además interpreta al protagonista Stéphane Blé que, sin comerlo ni beberlo, acaba siendo candidato a la presidencia de Francia.

Disney+

'Niña del demonio' -Miércoles 18 de enero de 2023

Trece años después de quedarse embarazada de Satanás, una reticente madre y su hija anticristo intentan llevar una vida normal en Delaware. Las dos están constantemente frustradas por fuerzas monstruosas, incluido Satanás, que ansía la custodia del alma de su hija.

'Atlanta' T4 -Miércoles 18 de enero de 2023

La cuarta temporada de la exitosa serie estadounidense Atlanta trae de vuelta a su ciudad natal de Georgia a Earn (Donald Glover), Alfred “Paper Boi” Miles (Brian Tyree Henry), Darius (LaKeith Stanfield) y Van (Zazie Beetz). Pero la pregunta es, ¿ha cambiado Atlanta o lo han hecho ellos? La serie cuenta con la producción ejecutiva de Donald Glover, Stephen Glover, Hiro Murai, Stefani Robinson, Paul Simms y Dianne McGunigle.

Prime Vídeo

'Una historia de crímenes' -Viernes 20 de enero de 2023

Esta nueva serie documental dedicará cada episodio a analizar en profundidad un crimen junto a los expertos invitados, quienes intentarán esclarecer las posibles razones que llevaron a los asesinos a cometer dichos actos. Creada por Alberto Arruty ('Operación Marea Negra') y dirigida por Jorge Cassinello ('Hospital Real') y Fran X Rodríguez ('Hierro'), se estrenará el próximo 20 de enero. La miniserie de 6 episodios de 50 minutos de duración contará con la participación de reconocidos expertos como Manuel Marlasca, periodista de investigación especializado; Miguel Lorente, experto criminólogo, y Patricia Abet, periodista de sucesos criminales en Galicia.

'The legends of Vox Machina' -Viernes 20 de enero de 2023

Llega la esperada segunda temporada de 'The Legend of Vox Machina', la aclamada serie de animación de Critical Role y Titmouse que constará de 12 episodios, con tres capítulos que se estrenarán cada semana. Después de salvar el reino del mal y evitar la destrucción a manos de la pareja más aterradora de Exandria, Vox Machina se enfrenta a salvar el mundo una vez más, ahora, de un siniestro grupo de dragones conocido como el Cónclave Croma.

Apple TV+

'La isla de las formas' -Viernes 20 de enero de 2023

Esta inteligente, divertida e inspiradora nueva serie de Apple TV+ está ambientada en una remota isla y nos presenta a Cuadrado el serio, Círculo la intrépida y Triángulo el sagaz y sus locas aventuras, en las que habrá tiempo para divertirse, buscar respuestas y cimentar su amistad, todo mientras aprenden a respetar sus diferencias. La serie les muestra a los niños que la amistad puede tomar muchas formas. La serie ha sido co-creada por los autores de libros Mac Barnett y Jon Klassen.

'Truth be told' -Viernes 20 de enero de 2023

Protagonizada por la ganadora del Oscar Octavia Spencer y con la nueva incorporación de la galardonada actriz Gabrielle Union, 'Truth Be Told' ofrece una visión única de la obsesión de Estados Unidos con los podcasts de 'true crime' y desafía a sus espectadores a analizar las consecuencias de que la búsqueda de la justicia se realice sobre un escenario público. De la aclamada guionista, showrunner y productora ejecutiva Nichelle Tramble Spellman, la serie se basa en la novela 'While You Were Sleeping' de Kathleen Barber, En la tercera temporada Poppy (Spencer), frustrada por la falta de atención de los medios hacia la desaparición de varias jóvenes negras, se une a una directora de colegio poco ortodoxa (Union) para hacer públicos los nombres de las víctimas, mientras busca pistas que la llevan a sospechar que una red de tráfico sexual puede haberlas secuestrado.

TNT

'Fantasmas' T2 - Lunes 16 de enero de 2023

Vuelve con una segunda temporada la serie que se convirtió en el estreno de comedia más exitoso de la temporada pasada y que ya se ha situado como la segunda serie de humor más vista del momento en la televisión estadounidense. 'Fantasmas' está protagonizada por Samantha (Rose McIver) y Jay (Utkarsh Ambudkar), dos urbanitas que dan un vuelco a su vida cuando se trasladan al campo con el objetivo de convertir una vieja mansión que han recibido en herencia en un hotel con encanto. El único problema es que el caserón ya está habitado. Por fantasmas, concretamente. Y lo más fascinante es que Samantha es la única persona viva que puede verlos y oírlos. En esta segunda entrega, la mansión ya está lista para empezar a recibir huéspedes. O casi, porque algunas partes de la casa se caen a trozos, algo que lógicamente no causa demasiada buena impresión entre los clientes. Además hay que añadir un pequeño detalle: los fantasmas siguen reticentes a compartir el caserón con visitantes desconocidos.

Calle 13

'Chicago P.D' T10 -Miércoles 18 de enero de 2023

La décima temporada llega a Calle 13 para seguir la cruenta lucha contra el crimen de la Unidad de Inteligencia del Departamento de Policía de Chicago. La ficción protagonizada por Jason Beghe como Hank Voight sigue el día a día de los agentes que en los nuevos episodios deberán aprender a trabajar eficazmente con un nuevo jefe de policía. Voight trabaja junto a un equipo de agentes dedicado a proteger la ciudad, encabezado por el detective Jay Halstead (Jesse Lee Soffer), con una enorme vocación ética. Les acompañan el agente Adam Ruzek (Patrick John Flueger), un policía con buenos reflejos que a menudo se deja llevar por las emociones, y la agente Kim Burgess (Marina Squerciati), una intrépida exoficial de patrulla con grandes dotes para la investigación. También vuelven el agente Kevin Atwater (LaRoyce Hawkins) y la detective Hailey Upton (Tracy Spiridakos). Además de la sargento de oficina Trudy Platt (Amy Morton), el equipo lo completará esta décima temporada el agente Dante Torres (Benjamin Levy Aguilar), que será un nuevo miembro de la Unidad