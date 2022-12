Los nueve episodios de 'The last of us' llegarán a HBO Max el próximo 16 de enero y por lo que se ha publicado hasta ahora, la serie guarda un gran parecido con el videojuego en el que se basa. Las similitudes no están solo en la conseguida estética general de decadencia del mundo post apocalíptico en el que se ambienta la acción, sino que hay varias escenas concretas totalmente iguales a las del exitoso vídeojuego de 2013. También el cartel oficial revelado recientemente es una referencia a la carátula del juego de Naughty Dog.

Pedro Pascal ('The Mandalorian') y Bella Ramsey ('Juego de Tronos') son Joel y Ellie, los protagonistas de esta historia que se desarrolla 20 años después de que el mundo que conocemos haya desaparecido como consecuencia de un hongo que convierte en monstruos a las personas que se infectan con él. Joel es un superviviente nato con un pasado que le atormenta y que recibe el encargo de sacar de contrabando desde una zona de cuarentena a Ellie, una niña de 14 años.

Así comienza un viaje brutal y desgarrador para cruzar Estados Unidos hacia el oeste donde un grupo está tratando de desarrollar una cura contra la enfermedad que ha asolado la civilización. Únicamente se tienen el uno al otro y deberán confiar mutuamente, pese a ser dos desconocidos, para sobrevivir. La principal diferencia entre ellos es que mientras Joel vivió el apocalipsis y conoció el mundo tal y como era antes de perderlo todo, la joven Ellie ya nació en los escombros de la civilización. Eso hace que su manera de enfrentarse a la vida y de entender la esperanza sean muy distintas.

Junto a Pascal y Ramsey, el reparto también incluye a Gabriel Luna como Tommy, Anna Torv como Tess, Nico Parker como Sarah, Murray Bartlett como Frank, Nick Offerman como Bill, Melanie Lynskey como Kathleen, Storm Reid como Riley, Merle Dandridge como Marlene, Jeffrey Pierce como Perry, Lamar Johnson como Henry, Keivonn Woodard como Sam, Graham Greene como Marlon y Elaine Miles como Florence. Además, Ashley Johnson y Troy Baker también se suman al elenco.

Además de la importante factura de la serie frente a las cámaras, 'The last of us' cuenta también solvencia en los créditos. El respeto por el contenido original del videojuego está garantizado por el director del mismo Neil Durckmann que es uno de los dos creadores de la serie. Junto a él encontramos a Craig Mazin, creador de 'Chernobyl'. La serie va a ser una de las grandes apuestas de HBO Max para 2023 a juzgar además por la inversión de más de 10 millones de dólares por episodio de la ficción. Una cifra publicada por varios medios que la plataforma no ha querido comentar, de momento, y que situaría a la serie a la altura de 'Juego de tronos'.