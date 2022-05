La expansión del universo de 'Star Wars' parece no tener límites. Al inminente estreno de 'Obi-Wan Kenobi', se sumará en agosto 'Andor', una precuela de los acontecimientos de 'Rogue One'. Y además, en febrero de 2023 llegará la tercera temporada de 'The Mandalorian'. Pero la cosa no acaba aquí porque en la Star Wars Celebration también se anunció 'Skelton Crew', una nueva serie que tiene lugar en la misma línea temporal de 'The Mandalorian' y 'El libro de Boba Fett' y que tendrá a Jude Law como protagonista.

El actor de 'The New Pope' o 'El tercer día' es, de momento, el único nombre confirmado de 'Skelton Crew', que tendrá además el sello de Jon Watts y Christopher Ford, director y guionista, respectivamente, de 'Spider-man: Homecoming'. La ficción original contará, según explicó el propio Watts, sobre "un grupo de niños de unos diez años que se pierden en el universo de Star Wars" aunque también aclaró que "pese a estar protagonizada pro niños, no es una serie infantil".

Además de Watts y Ford, Jon Favreau y Dave Filoni también serán productores ejecutivos. Habrá que esperar para ver si Watts y Ford imprimirán también a esta serie el estilo ligero y de humor que hemos visto en las películas de Spider-Man de Tom Holland. Por otro lado, la participación de Favreau y Filoni en la producción podría derivar en extrañas conexiones entre las diferentes series del mismo universo. De hecho, es significativo que 'Skelton Crew' tenga lugar en la misma línea temporal que 'The Mandalorian' coincidiendo por ejemplo con Ahsoka, un personaje que recordemos también tiene su propia serie en rodaje.