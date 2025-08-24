Un propietario de ocho pisos, a Camarero: "Que tú no lo hayas logrado con tu edad no quiere decir que no pueda conseguirlo"

El debate sobre la vivienda volvió a encenderse en laSexta Xplica. El periodista económico José María Camarero puso en duda el relato de un joven de 30 años que asegura ser propietario de ocho pisos, cuestionando la transparencia de su historia.

En este vídeo de laSexta Xplica, el periodista económico José María Camarero reacciona al enterarse de que un joven de 30 años tiene ocho pisos en propiedad. Para el periodista, el joven inversor estaría guardándose un secreto sobre cómo lo consiguió.

"Lo que has contado... creo que algún pequeño detalle no nos has contado. Sí, me creo que tengas ocho pisos, sí me creo todo, pero creo que algún detalle no has dado", comenta Camarero.

Asimismo, señala que este tipo de relatos es como "el cuento de la lechera" y que al final "la gente se piensa que empezando a barrer con un euro va a tener ocho pisos".

Por su parte, el joven le respondió de la siguiente forma: "Qué tú no lo hayas logrado con tu edad, no quiere decir que alguien de 30 años no pueda conseguirlo".

Puedes ver el momento completo en el vídeo principal de esta noticia de laSexta Xplica.