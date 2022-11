La Asociación de Informadores Cinematográficos de España ha dado a conocer en Zaragoza las nominaciones de los Premios Feroz 2023 en un acto que ha contado con Mina El Hammani y Carlos Cuevas como maestros de ceremonias. En el apartado de series, 'La Ruta' lidera las nominaciones con opciones a seis premios, todas menos en la categoría de comedia a la que no pertenece. En la categoría de serie dramática, la ficción de ATREsplayer PREMIUM sobre el viaje de cinco amigos en los años más genuinos de la 'Ruta del Bakalao' compite con '¡García!' (HBO Max), 'Apagón' (Movistar Plus+), 'Intimidad' (Netflix) y 'Rapa' (Movistar Plus+). Hay otras cuatro series con cuatro nominaciones y son 'Apagón', 'Intimidad', 'No me gusta conducir' y 'Rapa'. Además, 'La novia gitana', también de ATREsplayer PREMIUM, opta a dos galardones. La ceremonia de entrega de premios se celebrará el 28 de enero en el Auditorio de Zaragoza y en ella se entregará también el Feroz de Honor a Pedro Almodóvar. A continuación, puedes consultar la lista completa de nominaciones.

Lista completa de nominaciones a los Premios Feroz 2023

Mejor serie dramática

-'¡García!' -HBO Max

- 'Apagón' -Movistar Plus+

- 'Intimidad' -Netflix

- 'La ruta' -ATRESplayer PREMIUM

- 'Rapa' -Movistar Plus+

Mejor serie de comedia

- 'Autodefensa' -Filmin

- 'Fácil' -Movistar Plus+

- 'Las de la última fila' - Netflix

- 'No me gusta conducir' -TNT

Mejor actriz protagonista de una serie

- Nerea Barros por 'La novia gitana' -ATRESplayer PREMIUM

- Itziar Ituño por 'Intimidad' -Netflix

- Mónica López por 'Rapa' -Movistar Plus+

- Nathalie Poza por 'La unidad' -Movistar Plus+

- Claudia Salas por 'La ruta' -ATRESplayer PREMIUM

Nominados a mejor actor protagonista de una serie

- Juan Diego Botto por 'No me gusta conducir' -TNT

- Luis Callejo por 'Apagón' - Movistar Plus+

- Javier Cámara por 'Rapa' - Movistar Plus+

- Álex García por 'El inmortal' - Movistar Plus+

- Álex Monner por 'La ruta' -ATRESplayer PREMIUM

Nominadas a mejor actriz de reparto de una serie

- Marian Álvarez por 'La unidad' - Movistar Plus+

- Elisabet Casanovas por 'La ruta' -ATRESplayer PREMIUM

- Coria Castillo por 'Fácil' - Movistar Plus+

- Patricia López Arnaiz por 'Intimidad' -Netflix

- Lucía Veiga por 'Rapa' - Movistar Plus+

- Leonor Watling por 'No me gusta conducir' -TNT

Nominados a mejor actor de reparto de una serie

- Jesús Carroza por 'Apagón' - Movistar Plus+

- Ricardo Gómez por 'La ruta' -ATRESplayer PREMIUM

- Emilio Gutiérrez Caba por '¡García!' -HBO Max

- David Lorente por 'No me gusta conducir' -TNT

- Vicente Romero por 'La novia gitana' -ATRESplayer PREMIUM

- Luis Zahera por 'La unidad' - Movistar Plus+

Nominados mejor guión de serie

- I. Peña, A. Marini, F. Araújo, R. Cobos, I. Campo por 'Apagón' - Movistar Plus+

- B. Prieto, B. Barenys, M.A. Blanca por 'Autodefensa' -Filmin

- A. Costa, C. Pons por 'Fácil' - Movistar Plus+

- Verónica Fernández, Laura Sarmiento y José L. Martín por 'Intimidad' -Netflix

- B. Soler, R. Martín, C. Botas, S. Herreros por 'La ruta' -ATRESplayer PREMIUM