Hace apenas diez días que llegaba a Netflix la serie 'Intimidad' para contar cómo afecta a la vida de varias mujeres la filtración de un vídeo sexual. Precisamente en la entrevista con la cocreadora de la ficción Laura Sarmiento, le preguntamos por el paralelismo de uno de los casos de la serie con la historia real de la trabajadora de una fábrica de Madrid que se suicidó en 2019 tras la difusión de un vídeo sexual entre sus compañeros. Ella nos dijo que la historia de Ane, interpretada en la serie por Verónica Echegui, estaba planteada antes de que se produjese el caso real, pero que la noticia les "indicó mucho más la necesidad y la pertinencia de contar algo así".

Ahora con la serie en emisión y escalando puestos entre las series más vistas en España, según el ránking de Netflix por países, la pertinencia de la serie vuelve a ser evidente al filtrarse un vídeo sexual del conocido cómico, actor y presentador Santi Millán. Que su imagen sea pública no implica en ningún momento que nadie tenga derecho a traspasar la barrera de su intimidad. Y por eso la ley protege a las víctimas de este tipo de violaciones, tal y como también refleja la serie que protagoniza Itziar Ituño.

En 'Intimidad', la actriz conocida por su papel de Raquel en 'La casa de papel' interpreta a Malen, una política a punto de dar el salto como candidata a la alcaldía de Bilbao que de repente ve cómo su vida personal y su carrera profesional se ven condicionadas por la difusión de un vídeo sexual grabado y difundido sin su consentimiento. Así es como aparece en su vida Alicia (Ana Wagener), la inspectora que investiga el caso y que intenta que dé el paso de denunciar para detener a los artífices materiales e intelectuales de la grabación. Porque efectivamente, aunque te pueda parecer una broma inocente pasar el vídeo en tu grupo de WhatsApp o compartirlo en tus redes sociales no lo es. Ni es una broma, ni es inocente, de hecho es un delito penado con entre dos y cinco años de cárcel. Y eso si las consecuencias de la difusión no van más allá y no implican daños mayores en la vida de alguno de los implicados. Es, simplemente, una cuestión de respeto.

La serie además explora cómo afecta la comisión del delito a todo el entorno de las víctimas, desde Begoña (Patricia Pérez Arnaiz), la hermana de Ane que tras su muerte emprende la lucha por obtener justicia; o el marido de Malen (Marc Martínez) y su hija Leire (Yune Nogueiras) que deben recolocarse ante los sucedido. Además en el caso de Malen estamos en el entorno de la política y todo lo que hace afecta a su partido, a su compañeros y sus enemigos políticos y a los ciudadanos. "Tengo pudor pero no vergüenza", dice la protagonista en un momento de la serie. En su caso, se trata de un personaje que, con sus contradicciones, cuenta con los apoyos y las herramientas para hacer frente a la situación. Pero eso no es así siempre, ni en todos los casos como ya evidenció en su día la trágica muerte de Verónica y como refleja el caso de Ane en 'Intimidad'.