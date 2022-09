'La novia gitana' es uno de los proyectos más esperados de ATRESplayer PREMIUM. Desde su anuncio la expectación ha ido ganando enteros, sobre todo porque la plataforma ha ido soltando información con cuentagotas. No ha sido hasta hace bien poco cuando pudimos disfrutar de su primer tráiler completo. Ahora, a falta de 4 días para su estreno y tras su paso por el Festival de San Sebastián, es hora de conocer en profundidad todos los detalles de una de las ficciones por episodios más importantes de lo que nos queda de año.

El argumento

'La novia gitana' cuenta la investigación de un macabro caso de homicidio. Elena Blanco, una inspectora de homicidios veterana de la BAC (Brigada de Análisis de Casos), es una mujer inteligente, obsesionada por resolver su propio horror y que, en el dolor de la familia Macaya, padres de dos jóvenes asesinadas con 6 años de diferencia, se ve tristemente reflejada. Ella y su equipo serán los encargados de buscar al responsable de un cruel ritual.

El origen

Se trata de la adaptación de la famosísima novela de Carmen Mola, ganadora del Premio Planeta 2021 por 'La Bestia' y todo un fenómeno en nuestro país incluso antes de que se descubriese su verdadera identidad. 'La novia gitana' es la primera parte de una trilogía que han leído ya más de 600.000 personas. La novela se publicó en 2018 y se ha vendido ya en más de 10 países. La saga la completan 'La red púrpura' y 'Nena'.

Los personajes

Nerea Barros es Elena Blanco

Inspectora de homicidios en la BAC. Vive sola, entregada al trabajo y a la búsqueda obsesiva de su hijo Lucas, desparecido hace siete años. Dejó una vida atrás y ahora es adicta a la grappa (bebida italiana), a cantar en karaokes y al sexo promiscuo, pero sobre todo al dolor. No puede pasar página y no entiende cómo su exmarido sí. La llegada de Zárate despierta algo en ella que creía enterrado, pero lo evita; no está preparada para intimar con nadie. En la investigación que llevará a cabo descubrirá una trama corrupta dentro de la policía y tendrá que dilucidar si hay un inocente en la cárcel, pero, además, enfrentarse a sus traumas más íntimos. Cuando se permita sentir, la verdad explotará en lo mas hondo de su existencia.

Ignacio Montes es Ángel Zárate

Policía de Carabanchel. Guapo y con cierta chulería juvenil. Huérfano de padre, un policía muerto en acto de servicio. Impulsivo e intrépido. Fiel a los suyos, se mueve entre dos aguas y pelea por hacerse un hueco en la BAC, donde no es bien recibido. Elena le desconcierta y seduce al mismo tiempo.

Lucía Martín Abello es Chesca

Procede de los GEO. Fuerte, atlética y endurecida. A veces se le va la mano, no soporta que le vacilen. Su relación con Orduño es transparente; van juntos a todos los sitios, pero a veces le enfada su apatía profesional.

Mona Martínez es Mariajo

Veterana en la BAC y experta informática. La hacker del grupo, capaz de descubrir cualquier información encriptada. Tiene una relación especial con Elena, a la que apoya aunque a veces no esté de acuerdo con sus métodos.

Moreno Borja es Moisés Macaya

Casado con una paya y padre de Lara, Susana y Candela. Organiza banquetes de bodas. Atormentado por la muerte de Lara, su obsesión por proteger a Susana acaba alejándola de la familia. Tiene un fuerte dilema entre su clan gitano y su mujer.

Mónica Estarreado es Sonia

Esposa de Moisés y arrasada por la desgracia. Es paya y le pesa el haberse casado con un gitano por las servidumbres que exige el clan, pero cuando se siente sola, es en ellos en quien se apoya.

Darío Grandinetti es Miguel Vistas

Fotógrafo de la empresa de los Macaya. Cumple condena por la muerte de Lara. En la cárcel es temido por todos. Se refugia en un misticismo religioso, antiguo y desconocido.

Ginés García Millán es el comisario Rentero

Jefe de Elena. La conoce muy bien. Astuto y ambicioso, hará lo posible para obstruir la investigación y evitar que salgan a la luz detalles de la investigación del caso Lara.

El director

Paco Cabezas es la cabeza visible del equipo de 'La novia gitana'. Un director que es un rara avis en nuestro país porque ha hecho el camino inverso que se le supone a cualquier realizador. Empezó en Estados Unidos para luego dar el salto a nuestro país. Sigue dirigiendo al otro lado del charco pero, por primera vez aquí, se ha embarcado en un proyecto de la envergadura de 'La novia gitana'. Cabezas ha dirigido episodios de la serie 'Penny Dreadful', uno de los mejores ejemplos de serie de terror fantástico de los últimos años en la industria, o 'The umbrella academy'. Es decir, se mueve como pez en el agua en producciones ambiciosas. Según sus propias palabras, está convencido de que "'La novia gitana' quizás sea lo mejor que he hecho".

Dónde se ha rodado

La serie se ha localizado a caballo entre diferentes lugares del centro de Madrid, la localidad madrileña de Alcalá de Henares y la antigua cárcel de Segovia. El rodaje duró cuatro meses.

Duración

'La novia gitana' constará de ocho episodios, cada uno con 50 minutos de duración.

El futuro

Según ha confirmado Variety, ATRESplayer PREMIUM ya habría renovado la serie por una segunda temporada incluso antes de haber estrenado la primera. Un movimiento que nos deja entrever que la plataforma tiene mucha confianza en la ficción que tiene entre manos. El propio director se hacía eco de la noticia hace poco en sus redes sociales. El futuro se llama 'La red púrpura' y coincidirá con los sucesos que cuentan la segunda novela de la saga.