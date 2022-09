'Succession', 'Ted Lasso' y 'The White Lotus' han sido las esperadas triunfadoras en la gala de entrega de los Premios Emmy 2022. A pesar de las pocas sorpresas entre los galardones hay que destacar dos premios históricos. Por un lado, el reconocimiento a Zendaya como mejor actriz de una serie dramática por su interpretación de Rue en 'Euphoria'. No solo es la actriz más joven (26 años) en ganar dos veces un Emmy en su categoría, sino también la única mujer negra que ha conseguido dos veces el premio a mejor actriz dramática. Y por otro lado, el protagonista del gran hit de Netflix 'El juego del calamar' Lee Jung-Jae marcaba un hito al ser el primer actor asiático y surcoreano en obtener un Emmy como mejor actor dramático.

La edad de Zendaya también daba juego protagonizando una de las bromas de la noche, haciendo referencia (como no) a Leonardo di Caprio. "26 años es una edad extraña porque eres suficientemente joven como para interpretar a una estudiante de instituto pero demasiado mayor para salir con Leonardo DiCaprio", decía el presentador de la gala Kenan Thompson. Con un guion al uso, aunque quizá menos ácido que en otras ocasiones, el espectáculo transcurrió con normalidad; algo que seguramente los organizadores agradecen sobre todo teniendo en cuenta el precedente del sobresalto de Will Smith en la pasada gala de los Oscar. El formato del show sí que fue algo distinto ya que emulando a las galas de los años 50 y 60 se dispuso un escenario central con mesas alrededor donde se repartía el público como si estviera en un banquete.

Un público que disfrutó de grandes momentos sobre el escenario. Para empezar con la ganadora al mejor concurso de competición, 'Watch out for the big girls' (Prime Video) en el que la cantante Lizzo busca bailarinas para su gira. Conocida también por derribar los cánones físicos impuestos a las mujeres, la artista pronunció un discurso rotundo al recoger el premio vestida además con un llamativo y voluminoso vestido rojo de tul de Giambattista Valli. "Cuando era pequeña todo lo que quería era ver a alguien como yo en los medios: Gorda como yo, negra como yo y guapa como yo", aseguró. A lo que añadió: "Si pudiera regresar le diría a esa niña 'verás a esa persona, pero tendrás que ser tú'".

Después Sheryl Lee Ralph recogió el premio por su papel en 'Colegio Abbot' (Disney+) entonando con una poderosa voz la canción 'Enderaged Species' de la cantante de jazz Dianne Reeves que provocó una gran ovación. La significativa letra de la canción dice "Soy una especie en peligro de extinción / Pero no canto la canción de una víctima / Soy una mujer, soy una artista / Y sé dónde pertenece mi voz". Según explicó después, lleva años cantando ese tema casi como un himno. Con ella y con su discurso quiso a animar, a quienes la vean, a luchar por sus sueños.

Por último, no podemos dejar de destacar la aparición sobre el escenario de Jennifer Coolidge enfundada en un vestido verde. Espontánea, simpática y graciosa, la actriz ganadora por su papel en The White Lotus se entretuvo contando que se había dado un baño de lavanda y se le acabó el tiempo para el agradecimiento. Cuando comenzó a sonar la música que indicaba que su tiempo se había terminado, Coolidge se arrancó a bailar al ritmo de la canción 'Hit the road, Jack'.

De las apuestas por el blanco a las lentejuelas

La alfombra roja de los Premios Emmy 2022 ha dejado muchas más sorpresas que la gala. Las actrices y, sobre todo los actores se han atrevido a jugar y sobre todo ha destacado la apuesta por el color blanco. A continuación dejamos los looks más destacados.