Luis Garvía: "Es un desastre que un tercio de las viviendas se vayan a recibir por herencia en los próximos 10 años"

El doctor en Finanzas Luis Garvía afirmó en laSexta Xplica que "es un desastre absoluto que un tercio de las viviendas que se van a adjudicar en el mercado en los próximos 10 años sea por herencia". Sin embargo, el experto señaló que "esto no tiene que ver con la herencia en concreto, sino con la oferta". Así, Garvía declaró que "la clase media está desapareciendo", y subrayó al respecto que "la clase media ya no es ni tener una vivienda, sino tener la entrada para acceder a una casa e hipotecarte".

Además, el doctor en Finanzas lamentó que "tenemos una precariedad laboral tremenda". "La gente joven cuando se incorpora a trabajar, tiene un problema asociado a los sueldos bajos; y luego está el problema de la vivienda, que no hay suficiente. El 45% de las viviendas las tiene gente mayor de 65 años que, además, cobra pensiones. Tenemos una serie de problemas que es una pescadilla que se muerde la cola, en la que ponemos capas y capas", manifestó.