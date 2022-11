'Dead to me' está a punto de llegar a su fin con el estreno de la tercera temporada en Netflix el 17 de noviembre. Se trata de una entrega muy especial y no solo porque sea la última, sino porque pudo no haberse producido. En agosto de 2021 una de sus protagonistas, Christina Applegate, fue diagnosticada de esclerosis múltiple y la producción se paró durante cinco meses. Un tiempo necesario que según cuenta la actriz "fue bueno". "Necesitaba procesar la pérdida de mi vida, la pérdida de esa parte de mía, así que necesitaba ese tiempo", ha asegurado en una entrevista para 'The New York Times'. Los directivos llegaron a plantear no seguir con la serie, pero Applegate quiso seguir. "Vamos a hacerlo, pero bajo mis condiciones", dijo.

La actriz tomó esa decisión porque consideraba que "tenía una obligación con Linda Cardellini (coprotagonista), con Liz Feldman (la creadora) y con nuestra historia", ha explicado. De hecho, Applegate ha tenido unas bonitas palabras para su compañera que ha sido un apoyo fundamental. "Era mi campeona, mi guerrera, mi voz", ha dicho sobre ella. La actriz ha recordado que hubo algunas señales físicas durante la primera temporada antes de su diagnóstico como problemas de equilibrio o de movilidad a las que debió prestar más atención.

Los cambios físicos en la protagonista van a ser evidentes y espera que el público lo pase por alto. "Va a ser la primera vez que alguien me verá como soy", ha dicho en la entrevista con motivo de la promoción del estreno. "He engordado 18 kilos y no puedo caminar sin bastón. Quiero que la gente sepa que soy muy consciente de todo eso", ha confesado. Por ese motivo ha habido que adaptar muchas cosas en el rodaje, desde usar una silla de ruedas para llevarla al set a necesitar apoyos para ponerse de pie. La actriz espera que al ver la serie "puedan superarlo, disfrutar del viaje y despedirse de las dos mujeres".

Chistina Applegate y Linda Cardellini es una de las dos protagonistas de 'Dead to me'. Interpretan a Jen y Judy que en la primera entrega veían sus destinos unidos por una tragedia. La serie arrancaba con Jen buscando a la persona que atropelló mortalmente a su marido y que después se dio a la fuga y así se cruza con Judy, una excéntrica optimista que esconde un secreto. Ahora, las dos vuelven en la temporada final cuando, después de otro atropello con fuga, reciben noticias traumáticas y se disponen a jugarse la vida por una amistad que está por encima de la ley.