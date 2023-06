El próximo 22 de junio HBO Max estrena la segunda temporada de 'And just like that' y medios como Deadline o Variety han revelado que Kim Cattrall volverá para interpretar a Samantha Jones en un cameo que se habría rodado en secreto. El regreso es totalmente inesperado después de años de conflicto entre la actriz y Sarah Jessica Parker, la protagonista y productora de la serie. Tampoco hay una gran relación con el director de la serie Michael Patrick King.

Según los detalles que se conocen su aparición tendrá lugar al final de la temporada a modo de cliffhanger y la escena que tiene lugar en un coche se grabó también al final del rodaje. Durante la grabación no tuvo ninguna interacción con el reparto ni tampoco con el director. Al parecer, aunque el cameo se ha concebido como algo puntual y aislado, las fuentes han dicho que podría abrir la puerta de su regreso si la serie renueva por una tercera temporada. Según los detalles que aporta Variety, en la escena se ve a Samantha hablando por teléfono con Carrie.

El artífice que ha hecho posible lo que parecía casi un milagro es Casey Bloys, presidente y consejero delegado de HBO y del contenido de Max. Al parecer, mientras este invierno se rodaba la segunda temporada de la serie en Nueva York tuvo un acercamiento con la actriz y logró convencerla. Se desconocen los términos del acuerdo, pero sí se sabe que su vestuario para la escena es obra de la diseñadora de 'Sexo en Nueva York' Patricia Field y no del equipo de vestuario de 'And justa like that'.

Recordemos que la ausencia de Samantha fue una de las grandes decepciones para el público de la serie y en la trama se resolvió explicando que Samantha se había distanciado de Carrie y el resto de sus amigas tras un malentendido laboral con la protagonista y había puesto distancia trasladándose a Londres. Aún así, en la primera temporada Samantha estuvo presente de alguna manera. La que fuera una de las cuatro amigas neoyorquinas envió rosas blancas al funeral de Mr. Big y Carrie intercambiaba con ella varios mensajes de móvil. De hecho, en uno de los episodios la protagonista viajaba a París y le proponía a Samantha quedar aprovechando que las dos estaban en Europa.

No han sido pocas las ocasiones en las que la actriz de 66 años Kim Cattrall había dicho que no iba a volver a interpretar a Samantha porque se trataba de un capítulo cerrado, especialmente, después de que las diferencias y los problemas con Sarah Jessica Parker se aireasen en los medios. También en la promoción del regreso de este nuevo episodio de 'Sexo en Nueva York' titulado 'And just like that', tanto Parker como el director Michael Patrick King dijeron que después de lo que Cattrall había dicho ni siquiera se habían planteado que volviese y tampoco se habían puesto en contacto con ella.