'And just like that' regresa en junio a HBO Max con un segunda temporada que está dispuesta demostrar que "los nuevos comienzos están de moda". Carrie Bradshaw comienza una nueva etapa después de haber superado el luto por la muerte de su marido John, más conocido como Mr. Big. De hecho, al final de la primera entrega ya vimos que las cosas empezaban a cambiar para la escritora que conseguía tener su propio podcast y comenzaba, con un beso en el ascensor, una historia con su productor Franklyn (Iván Fernández). Desgranamos el nuevo tráiler para descubrir lo que nos depara la serie.

La amistad, en el centro de todo

Carrie, Charlotte y Miranda vuelven a estar juntas, a pesar de que ésta última decidió dejar Nueva York para darle a una oportunidad a su relación con Che (Sara Ramírez). Las tres mejores amigas van a estar muy bien rodeadas de las nuevas incorporaciones a su círculo a las que ya conocimos en la primera entrega. Vuelven Sarita Choudhury como la agente inmobiliaria Seema Patel, Nicole Ari Parker como Lisa Todd Wexley, Karen Pittman como la Dra. Nya Wallace y Mario Cantone como Anthony. Y es que como bien dice la voz en off de Carrie en el tráiler: "Si tienes suerte, da igual lo que te ofrezca la vida porque tus mejores amigos siempre van a estar ahí".

Mientras Miranda (Cynthia Nixon) reaparece radiante, Charlotte está escandalizada porque en el colegio de sus hijas circula una lista de MILF (mujeres de mediana edad sexualmente atractivas, de sus siglas en inglés) aunque cambiará el foco de su preocupación cuando su hija mayor le diga que "quiere perder la virginidad".

¿Solo sexo?

El avance de 'And just like that' confirma que lo que empezó entre Carrie y Franklyn con un beso en el ascensor ha tenido continuidad en la cama, eso sí parece que Carrie no le da demasiada importancia. "He estado teniendo sexo de consolación. Es solo sexo", se justifica la protagonista en una escena con su compañero de la emisora Jackie Nee (Bobby Lee). Y será él, quien le haga saber que las cosas no son como en los tiempos de 'Sexo en Nueva York': "Las cosas han cambiado desde entonces, los tíos también tienen sentimientos". ¿Hará esta reflexión que Carrie se replantee sus relaciones con los hombres? Si algo está claro es que Carrie Bradshaw no está dispuesta a perder el tiempo y así se lo hace saber a Charlotte, la más conservadora del grupo: "La vida es demasiado corta como para no probar algo nuevo".

El regreso de Aidan y nuevas caras

"Y así me di cuenta de que algunas cosas están mejor en el pasado, pero a lo mejor no todas". Con esta frase de la voz en off, Carrie se refiere al regreso de su gran amor Aidan con el que seguramente podría haber acabado casada si nunca hubiera aparecido Mr. Big. Tal y como ya habíamos visto en las fotos del rodaje, John Corbett regresa y todo apunta a que retomará su historia con la protagonista. ¿Será, después de tantas idas y venidas, el momento idóneo para la pareja?

La última vez que Aidan y Carrie se vieron fue en Abu Dhabi (en la segunda película de 'Sexo en Nueva York'), donde Carrie estaba de viaje con sus amigas. El encuentro en un mercado acabó con una cita para cenar y ponerse al día que reavivó los sentimientos de ambos. Se dieron un beso que casi acaba con el matrimonio de Carrie. En esa época, él estaba casado y tenía tres hijos así que veremos en que estado se encuentra ahora.

El de John Corbett no es el único rostro reconocible que aparece en el teaser. Gary Dourdan, el actor que interpretaba al CSI Warrick Brown en 'CSI Las Vegas' se incorpora al reparto con un personaje que se relacionará con la profesora de Columbia, Nya Wallace, después de su crisis de pareja. El vídeo apunta a que ya se conocían y que su encuentro es toda una sorpresa. Habrá que seguir esperando, pero ya no mucho, para saber cómo se desarrollan todas estas historias.