'The Palace' es el nuevo proyecto en el que Kate Winslet trabaja con HBO después de la exitosa 'Mare of Easttown' y tras anunciar su participación en 'Trust', otra miniserie de la compañía. La vicepresidenta de programación de HBO Francesca Orsi ha destacado el trío al frente de la serie: "La idea de que Kate Winslet y Stephen Frears, dos de las principales figuras de nuestra industria (que, sorprendentemente, no habían colaborado nunca hasta ahora), unan sus fuerzas para dar vida en HBO a los salvajemente originales, clarividentes y deslumbrantes guiones de Will Tracy es un sueño hecho realidad para nosotros", ha dicho.

Aún no ha trascendido mucho de la sinopsis de la serie y el comunicado de HBO únicamente indica que cuenta "la vida, a lo largo de un año, dentro de los muros del palacio de un régimen autoritario que comienza a desmoronarse".

Stephen Frears, conocido director de 'Las amistades peligrosas' o de la serie 'State of the union' se suma a este proyecto al guionista de 'Succession', Will Tracy. Ambos ejercen además como productores ejecutivos junto a la protagonista ganadora de un Oscar Kate Winslet. La actriz triunfó recientemente con su papel de detective en 'Mare of Easttown' con el que obtuvo un Emmy el año pasado. En sus declaraciones, Orsi ha afirmado que es un honor trabajar con un equipo de "increíble talento".