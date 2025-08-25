Josemi, contra los hombres que van con sandalias "de cruzar el río Jordán y vermudas" a restaurantes elegantes: "¡Puercos!"

El tertuliano ha opinado tajante, en 'El programa de Cristrina', contra la forma de vestir de algunos hombres que frecuentan restaurtantes de lujo: "Tenían una pinta de puercos que no podían más ".

El tertuliano televisivo Josemi expuso en 'El programa de Cristina' una situación que le dejó asombrado tras entrar a un restaurante que "se supone que es de alto 'standing'".

"Yo fui a un privado, y cuando salimos de allí venía una marabunta de sandalias, de las de cruzar el río Jordán, de las de dedo, con pantalones que parecía que les habían quedado mal, como si hubieran pegado un corte con una tijera...", recuerda el colaborador. "Tenían una pinta de puercos que no podían más", asegura Josemi, advirtiendo que "o se soluciona o que esperen al próximo verano para que la gente de fuera vaya a comer a esos sitios".

Desde el plato de Aruser@s, debaten la tajante opinión de Josemi al asociar "las vermudas a la porquería". "Puedes ir en bermudas y ser limpio, y llevar pantalón largo y ser un auténtico cerdo", dice Alfonso Arús. Para María Moya, hay gente que "se viene arriba" con la "licencia más flexible" que tenemos en verano a la hora de vestir.