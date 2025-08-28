Detrás de las cámaras de 'Imperio': así se preparan los actores y actrices para la batalla

Detrás de las cámaras de 'Imperio': así se preparan los actores y actrices para sus batallas.

Burak Özçivit, Özge Törer o Alma Terzic preparan sus escenas de acción en 'Imperio' bajo las directrices de Raiim Muradov, encargado de coreografiar las épicas batallas de la serie turca de laSexta.

La larga historia del Imperio otomano no se entiende sus batallas. El camino de Osman bey para llevar a sus clanes a lo más alto en la historia no se produjo sin enfrentamientos con sus rivales.

Del mismo modo, la superproducción turca 'Imperio' (conocida como 'Kuruluş: Osman' en Turquía) ha alcanzado gran parte de su éxito internacional gracias al realismo de las batallas que existieron y que hoy se recuperan gracias al guión y la implicación de sus actores.

Tras las escenas de acción de esta serie turca se esconde una preparación constante, especialmente disciplinada, por parte de un importante equipo profesional. Al mando de ese equipo se encuentra Raiim Muradov, especialista de acción encargado de preparar, entrenar y enseñar a luchar a Burak Özçivit, Özge Törer o Alma Terzic entre otros para dar vida a los protagonistas de 'Imperio', la serie turca de laSexta.

Lleva siendo coreógrafo de artes marciales de Bozdağ Film Studio más de 10 años y quiso compartir su experiencia guiando las batallas y demás escenas de acción del Imperio otomano (en la ficción) durante su entrevista con ATV.

Cómo se preparan los actores de 'Imperio' para la batalla

Los actores de 'Imperio' entrenan sus escenas de acción.

Desde el set de 'Imperio', Raiim Muradov explicaba cómo empezó todo: meses antes de comenzar a rodar la serie turca, los actores y actrices y el equipo de especialistas convivieron varios días en un campamento para aprender a moverse en la batalla.

Durante este tiempo practicaron las diferentes coreografías de lucha, así como las futuras escenas ecuestres para saber cómo moverse a caballo dejando planos épicos.

Terminado el entrenamiento, pasaron a la acción (¡nunca mejor dicho!). Todo sin olvidar la seguridad: diseñar cada paso y practicarlo una y otra vez garantiza que nadie en el elenco pueda sufrir daños.

La importancia de las mujeres guerreras en 'Imperio'

Özge Törer prepara sus escenas de acción como Bala Hatun en 'Imperio'.

"A las actrices, igual que a sus compañeros masculinos, les encanta superarse físicamente. Disfrutan muchísimo participando en las escenas de acción", confesaba con entusiasmo Muradov, que recalcaba que apostar por el máximo realismo motiva a las actrices para sentirse como verdaderas guerreras.

Así, capítulo a capítulo, vemos como Bala Hatun (Özge Törer) o Sofía (Alma Terzic) se enfrentan a sus enemigos sin diferencia de género.

La actriz Özge Törer prepara sus escenas de acción junto al resto de actores de 'Imperio'.

A pesar de que el guión "requiere escenas de batallas largas e intensas, físicamente agotadoras", Raiim siempre ha observado el entusiasmo entre sus 'pupilos', sensación especialmente satisfactoria para un especialista como él.

Burak Özçivit, del amor a la guerra: así forjó su papel como Osman

Del mismo modo sucede con los actores masculinos, con quienes quizás estuviera más acostumbrado a trabajar desde sus inicios con 'Diriliş Ertuğrul', la precuela que vio nacer a 'Imperio'.

El actor Burak Özçivit se prepara para sus escenas de lucha en 'Imperio' junto al equipo de especalistas.

El papel de Raiim Muradov, con seguridad, ayudaría en su cambio de registro al actor Burak Özçivit, que pasó de las telenovelas turcas de amor a la batalla convirtiéndose durante 6 temporadas en Osman I, líder de los otomanos en sus inicios como imperio.