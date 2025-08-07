Imperio (Capítulo 1) | Un asesinato entre bizantinos y turcos marca el inicio del Imperio otomano

Si te perdiste el primer episodio de 'Imperio' y necesitas saber si Osman volvió a ver a la misteriosa monja que le salvó la vida, no te pierdas el resumen del principio de esta superproducción turca que acaba de llegar a laSexta.

'Imperio' (conocida como 'Kuruluş: Osman' en turco) es la continuación de la exitosa serie Diriliş: Ertuğruly narra los inicios del Imperio Otomano a través de la vida de Osman Bey, el hijo menor de Ertuğrul Gazi, legendario líder de la tribu turca de los Kayı. Ambientada en el siglo XIII, en una Anatolia dividida entre las ambiciones del Imperio Bizantino y las amenazas mongolas, esta superproducción explora las tensiones políticas, las traiciones internas y el nacimiento de un nuevo imperio.

Con Ertuğrul gravemente enfermo y retirado del mando, el liderazgo temporal recae en su hermano Dündar Bey. Mientras tanto, Osman comienza a destacar como un joven guerrero impulsivo y temerario, pero valiente, con un fuerte sentido de justicia. Su camino se cruzará con enemigos poderosos, secretos antiguos y una misteriosa mujer que marcará su destino.

La historia mezcla hechos históricos con ficción, mostrando el surgimiento de un líder que cambió el curso del mundo musulmán: el fundador del Imperio Otomano.

A continuación, en laSexta.com te ofrecemos un resumen detallado con todo lo ocurrido en el primer episodio, por si te lo perdiste o quieres repasar la trama mientras te preparas para el siguiente episodio. Por supuesto, todo está cargadísimo de spoilers.

⚠️ ATENCIÓN: SPOILERS ⚠️

Capítulo 1

Han pasado 15 años desde la gran guerra liderada por Ertuğrul Gazi, jefe del clan Kayı, quien, gravemente enfermo, ha dejado el mando en manos de su hermano, Dündar Bey.

La frágil paz entre los turcos y los bizantinos depende de renovar el pacto que Ertuğrul firmó con el gobernador bizantino Yorgopolos, señor de la fortaleza de Kulucahisar. Dündar viaja a dicha fortaleza para firmarlo, acompañado por Osman Bey, su sobrino e hijo menor de Ertuğrul, junto a otros hombres del clan.

Allí, Osman salva al gobernador de una emboscada gracias a su intuición y habilidad con la espada. Descubre que la traición se oculta dentro mismo del castillo. Agradecido, Yorgopolos concede a los Kayı todo lo que piden del tratado de comercio y da permiso a Osman para perseguir a los traidores fuera de sus fronteras.

Por otro lado, la princesa bizantina Sofía, asesina con sus propias manos a sus soldados por fracasar en su intento de matar a Osman. Aunque Yorgopolos cree en la paz, su propia esposa lo traiciona.

En su regreso, Osman y su amigo Aybars son emboscados. Osman sobrevive malherido, pero Aybars es capturado y mortalmente herido. Dos mujeres misteriosas vestidas como monjas encuentran a Osman y lo salvan. Osman queda enamorado de una de ellas, aunque por ahora desconoce su identidad.

Ya recuperado, Osman halla a Aybars, pero el joven muere poco después. Su prometida, Burçin Hatun, culpa a Osman. Dündar Bey también lo reprende duramente por actuar sin permiso.

Mientras tanto, las mujeres que salvaron a Osman descifran un código secreto oculto en la Biblia que las lleva a buscar una reliquia sagrada escondida en el castillo de Kulucahisar.

Sofía, decidida a eliminar a Osman, conspira para que su amante, Kalanoz, asesine a Yorgopolos. La trampa tiene éxito: matan al gobernador y lanzan su cuerpo por la ventana. Osman lo encuentra y queda atrapado en la escena del crimen.

Las mujeres disfrazadas de monja también irrumpen en el castillo en busca de una reliquia sagrada, y la misteriosa mujer de la que se quedó prendado Osman se reencuentra con el guerrero. Él, confundido, cree que ha sido ella quien mató al gobernador.