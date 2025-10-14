La técnica viral para dormir a un bebé en 12 segundos: el vídeo que arrasa en redes

Aquí puedes ver el truco viral para dormir a un bebé en solo 12 segundos que triunfa en redes sociales: una técnica sorprendentemente efectiva (y tierna) para ayudar a los más pequeños a conciliar el sueño.

Alfonso Arús muestra el último vídeo que está arrasando en redes: "¿Cómo dormir a un bebé en 12 segundos?". Si tienes problemas para que tu pequeño descanse, no te pierdas el vídeo que acompaña esta noticia.

"Como si tuviera crema en los dedos, le masajeas los mofletes y la frente con pequeños toquecitos y en cuestión de segundos el pequeño se queda dormido", comenta Alfonso Arús, quien muestra las virales imágenes de la técnica que emplea la profesional.

Desde el plató de Aruser@s, Angie Cárdenas asegura que se "podría quedar dormida" solo de ver la paz que transmite el vídeo: "Me está entrando un relax". "¿Es solo para bebés o vale para niños de siete años?", bromea Óscar Broc, a quien parece interesar poner en práctica el método con sus hijos.

