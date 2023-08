HBO Max se tiró a la piscina el verano pasado con una serie que sólo HBO se podía permitir. La presentaba como "la historia de amor más sórdida de Hollywood" y, protagonizada por la hija de Johnny Depp, Lily-Rose Melody Deep, junto al cantante The Weeknd, Sam Levinson quiso explorar el lado más oscuro de la industria musical con la historia de una joven cantante a punto de convertirse en una sensación del pop que acaba conociendo al misterioso líder de una especie de secta. Con este argumento, el creador de 'Euphoria', una de las series más aclamadas de la plataforma, anunció 'The Idol' el año pasado. Era una apuesta complicada. Y perdió.

Ahora, con sólo una temporada (con menos episodios de los planteados inicialmente), HBO ha decidido cancelar la serie, llevándola a una muerte prematura que tiene muchas explicaciones. Entre ellas, el suspenso generalizado de la crítica televisiva. Ni Rotten Tomatoes, ni los miles de usuarios que votan en plataformas como IMDB o Filmaffinity aprueban la primera temporada de 'The Idol', que también acabó muriendo antes de tiempo. Sólo un 19% de la crítica recogida en el 'tomatometer' dio una crítica positiva a la nueva serie de Levinson, mientras que únicamente un 41% de los usuarios (no críticos) aprobaron la serie.

En IMDB también está suspensa, con una nota media de 4,8 sobre 10, mientras que en Filmaffinity la puntuación es aún menor, un 4,6 también sobre 10. En una entrevista concedida a 'Variety' a finales de junio por parte del actor Moses Sumney, que interpreta a Izaak en la serie, Sumney aseguró entonces que era "muy pronto" para saber si habría segunda temporada o no, aunque desde un inicio él siempre había pensado que 'The Idol' iba a ser una "serie limitada". Precisamente entonces hacía referencia a una serie de rumores acerca de esa siguiente temporada, a los que HBO decidió contestar con un breve comunicado en X (Twitter): "Se ha informado incorrectamente de que se había tomado la decisión de que haya una segunda temporada de 'The Idol'. No es así, y estamos deseando compartir el siguiente episodio con vosotros el domingo por la noche", escribieron entonces.

Ahora, comunicación oficial: aunque desde la plataforma reconocen que "'The Idol' ha sido una de las series originales más provocadoras de HBO" y, dicen, están "satisfechos" con la respuesta de la audiencia, han decidido suspenderla. "Después de mucho pensar y tener en consideración, HBO, así como los creadores y productores, han decidido no seguir adelante con una segunda temporada", ha indicado un portavoz de HBO Max, en declaraciones recogidas por 'Variety'. "Estamos agradecidos a los creadores, al elenco y al equipo por su increíble trabajo", han añadido.

¿Qué pasó con el sexto episodio de 'The Idol'?

La serie iba a tener inicialmente un total de seis capítulos, pero cuando HBO ya había colgado el cuarto en su catálogo, empezó a anunciar el quinto como el episodio final.

Aunque HBO se negó a dar declaraciones al respecto, fuentes próximas confirmaron a 'TVLine' que la temporada había acabado siendo de cinco episodios "cuando ya estaba todo contado". Una vez que Levinson "se hizo con el control" de la serie, hizo "cambios significativos" que hicieron que el argumento no pudiera estirarse más, por lo que la historia de 'The Idol' sólo necesitaba esos cinco episodios.