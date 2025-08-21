Medina habla de "delito muy grave" por el incendio provocado en un bar por no tener mayonesa: "Tenemos un serio problema de salud mental"

Un hombre está detenido acusado de incendio provocado después de prender fuego a un local en Los Palacios por no tener mayonesa. "No creo que haya sido un brote psicótico, creo que se le ha cruzado el cable", dice Medina.

Momentos de auténtico pánico los que se vivieron en un bar en Los Palacios, en Sevilla. El motivo, un cliente que prendió fuego al local porque le dijeron que no tenían mayonesa. Por simplemente esa razón, el hombre incendió el lugar y ahora está detenido y acusado de provocar unas llamas con riesgo para la vida de las personas, que conlleva una pena de 10 a 20 años de cárcel.

Juan Manuel Medina, en Más Vale Tarde, ha explicado qué es lo que le puede pasar al hombre y qué pudo motivarle a realizar tal acción. "Es un delito muy grave, de incendio provocado con riesgo para la vida física. Y esto no tiene que tener resultados, con crear el riesgo es suficiente", afirma.

"Me parece una brutalidad. En España tenemos un problema serio de salud mental", expresa, y explica que deberían acreditar si ha sido víctima de un brote psicótico: "Sería un atenuante".

Eso sí, realiza un matiz: "El brote psicótico no implica que no tengas conciencia del escenario, pero me cuesta creerlo. Creo que se la cruzado el cable y se le ha ido la cabeza".

"Me recuerda al caso de un marsellés, que atropelló a un camarero y casi lo mata porque le había cobrado una bebida dos veces", cuenta.

El hombre que provocó el incendio en el bar de Los Palacios iba acompañado de su hijo, de 17 años, y de un compañero. Una vez que todo terminó, este último se acercó al local y dijo que no sabía qué le había pasado.