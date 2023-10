¿Te perdiste 'La novia gitana'? Pues no pierdas más tiempo y aprovecha que la serie está en abierto en atresplayer por tiempo limitado con motivo del estreno de la segunda parte 'La red púrpura'. A continuación repasamos todo lo que se sabe de los nuevos capítulos, si no has leído los libros puede que te encuentres algún spoiler.

'La red púrpura' arranca poco después de los acontecimientos de la primera entrega que han provocado que la BAC acabe desplazada a un oscuro sótano. Allí, Elena Blanco (Nerea Barros) investiga junto a su equipo la información que Miguel Vistas le dio antes de morir: "Busca 'la red púrpura'", le dijo cuando ella le preguntó por su hijo. Una red que está detrás de todos esos vídeos encriptados de torturas que encontraron almacenados en discos duros en la última guarida de Vistas. Mariajo (Mona Martínez), Orduño (Vicente Romero Sánchez), Buendía (Françesc Garrido), Zárate (Ignacio Montes) y Chesca (Lucía Martín Abello) han encontrado un hilo del que tirar para encontrar a los responsables de esas atrocidades que campan a sus anchas por las profundidades de Internet.

La inspectora no le ha contado a su equipo nada de las nuevas pistas que encontró sobre la desaparición de su hijo Lucas y que le relacionan directamente con el objeto de la investigación. Su amiga y confidente Mariajo no va a dejar de pedirle que comparta lo que le preocupa con sus compañeros porque todos tienen mucho perder. De hecho, Lucía Martín Abello ya ha advertido que lo que le espera al personaje de Chesca "va a ser heavy".

Al respecto, el director Paco Cabezas comentó en la presentación en el Festival de San Sebastián que esta segunda serie va a ser aún "más fuerte" que la primera y que "va a levantar ampollas". La trama se mete de lleno en un tema muy de actualidad como es la falta de control sobre los contenidos que los adolescentes consumen en Internet, la falta de sensibilidad que muestran y que les lleva a "no diferenciar entre sexo y violencia".

En qué punto encontramos a los miembros de la BAC

Nerea Barros vuelve como Elena Blanco, la inspectora que no ha parado de buscar a su hijo desaparecido. Al final de 'La novia gitana' logró ver a su hijo en un vídeo de torturas en el que el monstruo es él. Elena Blanco no descansará hasta encontrarlo y, aunque teme que sea tarde, no pierde la esperanza. Centra toda su energía en ello, deja de beber y busca a su hijo en lo más profundo de la red, donde descubrirá que la perversión humana no tiene límites.

Ignacio Montes repite como Ángel Zárate, el subinspector arrastra lesiones de su encontronazo con Jáuregui y encuentra cierto alivio a sus dolores consumiendo drogas, pero su adicción le pasa factura y cometerá un error que le coloca en manos de El Capi, el jefe del clan del Sordo y tío de las hermanas Macaya asesinadas. Cuando llegue a no importarle su vida, cuando baje al infierno, aceptará la misión suicida que Elena le propone.