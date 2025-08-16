Un hombre de barrio rico confiesa no saber cada cuánto lavan las sábanas en su casa: "La empleada se ocupa de esos menesteres"

La reportera de El Intermedio visitaba un barrio rico y un barrio obrero para hablar sobre ropa, en concreto, sobre el vestuario que usan sus ciudadanos para estar por casa.

El Intermedio recupera la visita de Thais Villas a un barrio rico y uno obrero para conocer cómo es el vestuario de sus ciudadanos a la hora de estar por casa. La reportera se interesaba, especialmente, por los pijamas.

Thais preguntaba a un hombre de barrio rico. Este le explicaba que tiene tanto pijamas de verano como de invierno. En cuanto a sus preferencias sobre la composición de los mismos, el señor manifestaba preferir los de algodón.

"La seda es muy calurosa, a mí me molesta para dormir", se quejaba frente a Thais. La reportera, entonces, preguntaba sobre la frecuencia con la que se cambiaba el pijama. "En mi casa se lava día por medio", respondía él. "Es decir, un día sí, un día no", aclaraba Villas.

"Pijama puedo usarlo dos noches, punto, a lavar", añadía él. En cuanto a las sábanas, manifestaba no saber cada cuánto se lavaban. "No lo sé porque la empleada de mi casa es quien se ocupa de esos menesteres", respondía, "yo los electrodomésticos solo los compro".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.