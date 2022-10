'The Crown' es el estreno estrella y llegará a Netflix el 9 de noviembre rodeado de polémica. La trama se adentra en unos complicados años 90 para la monarquía británica y eso se ha notado en el nerviosismo tanto por parte del equipo como de algunos miembros de la casa real y amigos cercanos. De hecho, por primera vez, la publicación del tráiler va acompañada de un texto que aclara que se trata de una dramatización inspirada en los hechos históricos. La quinta temporada refleja, entre otras cosas, la guerra mediática de Carlos y Diana durante los últimos coletazos de un fracasado matrimonio. Además este mes llegan nuevos true crime como 'Killer Sally: La culturista asesina' y nuevos episodios de la esperada 'Manifest', de 'Élite', 'Jóvenes altezas' o 'Dead to me'. Otro destacado estreno es el de '1899', la nueva serie de los creadores de 'Dark'.

'Jovenes altezas' T2 -Martes 1 de noviembre de 2022

El príncipe Guillermo se adapta a la vida en su nuevo y prestigioso internado, Hillerska. Pero seguir lo que le dicta su corazón es más difícil de lo que esperaba. Cuando por fin tiene la ocasión de descubrirse a sí mismo y averiguar la clase de vida que realmente quiere, empieza a soñar con un futuro de libertad y amor incondicional, lejos de las obligaciones soberanas. Hasta que, de pronto, se convierte en el próximo en la línea sucesoria y su dilema se agrava, pues tiene que tomar una decisión: el amor o el deber.

'Killer Sally: La culturista asesina' -Miércoles 2 de noviembre de 2022

No hay mes que se precie sin estreno de una docuserie 'true crime'. En noviembre es el turno de la historia de Killer Sally, la más conocida del mundo del culturismo. El Día de San Valentín de 1995, Ray McNeil, campeón de culturismo de Estados Unidos, estaba estrangulando a su esposa, la culturista Sally, cuando esta cogió una escopeta y le pegó dos tiros letales. Sally tenía un historial bien documentado como víctima de maltrato y declaró que fue una decisión casi instantánea, tomada en defensa propia para salvar su vida. Pero la acusación defendió que fue asesinato con premeditación, la venganza de una esposa celosa y agresiva. La calificaron de "macarra", "matona" o "monstruo". Los medios de comunicación la apodaron como la "novia musculosa" o la "princesa cachas". Sally dice que toda la vida hizo lo que pudo para sobrevivir, atrapada en un ciclo de violencia que empezó en la infancia y acabó con la muerte de Ray. Esta compleja historia sobre un asesinato real analiza la violencia hacia la mujer, los roles de género y el mundo del culturismo.

'El príncipe dragón' T4 - Jueves 3 de noviembre de 2022

Vuelve la serie de animación de Netflix 'El príncipe dragón' con una cuarta temporada de nueve episodios. Con ellos comienza a una nueva etapa de la saga de 'El príncipe dragón', titulada 'El misterio de Aaravos'. Este nuevo arco argumental abarca varias temporadas y está protagonizado por el enigmático elfo Aaravos, que reclama el mundo mágico de Xadia tras varios siglos de meticulosa planificación. Se trata de una creación de Aaron Ehasz (guionista principal de 'Avatar: La leyenda de Aang') y Justin Richmond (director de juego de 'Uncharted 3').

'Manifest' T4 parte 1 -Viernes 4 de noviembre

Salvada por sus fans tras la cancelación de la cadena ABC en 2021, llega una cuarta temporada que dará a la ficción el cierre que se merece. La serie trata sobre el misterio de los pasajeros del vuelo 828 que aterriza, tras cinco años desaparecido. El tiempo ha pasado para sus familiares en tierra, mientras que ellos siguen igual que el día que se fueron. La investigación del fenómeno paranormal por parte de los protagonistas les lleva a descubrir que todos están marcados por una Fecha de Muerte. Los nuevos episodios se sitúan dos años después de que el brutal asesinato de Grace trastornara las vidas de los Stone, la familia atraviesa un momento terrible. Ben, desolado, sigue llorando a su difunta esposa mientras busca a Eden, su hija secuestrada. Consumido por la pena, Ben renuncia al puesto de cocapitán del barco, dejando toda la responsabilidad en manos de Michaela; una tarea casi imposible ahora que hasta el más mínimo movimiento de los pasajeros está bajo el escrutinio de un registro gubernamental. Mientras la Fecha de Muerte se acerca y los pasajeros buscan desesperados una forma de sobrevivir, Cal recibe un paquete de manos misteriosas que cambia todo lo que saben sobre el vuelo 828 y que resultará vital para desentrañar el secreto de las llamadas en este viaje alucinante y profundamente emotivo. La cuarta temporada se estrenará en dos partes de 10 episodios cada una.

'The faboulus' -Viernes 4 de noviembre de 2022

Esta historia de amor hiperrealista retrata el sueño, el amor y la amistad de unos jóvenes entregados a su gran pasión. Cuatro amigos luchan por cumplir sus sueños en el competitivo mundo de la moda mientras lidian con trabajos exigentes, dilemas románticos y noches salvajes en la ciudad.

'The crown' T5 - Miércoles 9 de noviembre de 2022

Llega una nueva década y la familia real británica se enfrenta al que posiblemente sea su mayor reto hasta la fecha: demostrar que siguen siendo relevantes en la Gran Bretaña de los 90. La guerra mediática entre Diana y Carlos empieza a socavar la institución monárquica. Son años delicados y eso se nota en el nerviosismo que rodea al estreno marcado por la polémica y por la cercanía de la muerte de la reina Isabel II, en cuya vida y reinado se basa la ficción.

'Teletubbies' - Lunes 14 de noviembre de 2022

Vuelve el fenómeno del entretenimiento infantil de los 90. Llegan a la plataforma los coloridos Tinky Winky, Dipsy, Laa-Laa y Po en un montón de aventuras maravillosas mientras aprenden y maduran en esta versión del siglo XXI de la entrañable serie para preescolares. En la versión original, el narrador es Tituss Burgess (Unbreakable Kimmy Schmidt), nominado al Emmy. Cada episodio incluye nuevas canciones originales que seguro que pondrán a toda la familia a bailar.

'Dead to me' T3 - Jueves 17 de noviembre de 2022

Vuelven Jen y Judy en la tercera y última temporada el final de la serie. Después de otro atropello con fuga, reciben noticias traumáticas y están dispuestas a jugarse la vida por una amistad que está por encima de la ley.

'1899' - Jueves 17 de noviembre de 2022

1899. Un vapor transporta emigrantes a América. Los pasajeros, procedentes de diversos países de Europa, tienen en común las esperanzas y los sueños para el nuevo siglo y su futuro en el extranjero. Pero cuando descubren otro barco de emigrantes a la deriva en alta mar, su viaje da un giro inesperado. Lo que se encuentran a bordo transformará su travesía a la tierra prometida en una pesadilla terrorífica.

'Somebody' - Viernes 18 de noviembre de 2022

En esta nueva serie coreana, una desarrolladora de software y sus amigos se ven atrapados en una red de asesinatos y crímenes relacionados con su aplicación de citas y un misterioso hombre.

'Élite' T6 - Viernes 18 de noviembre de 2022

Arranca una nueva temporada en Las Encinas con muchos frentes abiertos. Después de la fatídica fiesta de Año Nuevo de Phillipe y la fuga de Guzmán, el secreto de la muerte de Armando podría acabar destrozando la historia de amor de Samuel y Ari. Entretanto, Rebeka pasa por todo un proceso de autodescubrimiento, mientras Omar se recupera de su separación de Ander; además, la aparición de Adam Nourou, ganador del Goya al mejor actor revelación por la película Adú, que interpreta a Bilal, complicará su relación con Samuel. La confesión de abuso de Phillipe, los ataques de ira de Patrick, las ansias de venganza de Benjamín, un regalo de Armando para Mencía que podría destruir a "los Benjamines", un pacto de silencio entre Samuel y Rebeka que se rompe rápidamente con las peores consecuencias imaginables... Todo un campo minado en el que aterrizan dos nuevos alumnos: Isadora, (Valentina Zenere), la joven heredera de un enorme emporio del ocio nocturno, e Iván, (André Lamoglia), el hijo del mejor futbolista del mundo. Ni que decir tiene que ninguno de ellos pasará desapercibido.

'Miércoles' - Miércoles 23 de noviembre de 2022

Tim Burton produce y dirige 'Miércoles', la nueva serie de Netflix que se centra en los años de adolescencia de la hija mayor de Morticia y Gomez Addams. Catherine Zeta-Jones y Luis Guzman interpretan a unos padres orgullosos de que su hija estudie en el centro en el que ellos se conocieron, la Academia Nevermore. Se trata de una institución llena de incógnitas y a la que Miércoles Addams llega sin mucho entusiasmo, sin embargo, terminará muy implicada en la misión de conocer la verdad sobre los fenómenos paranormales y la ola de asesinatos que sufre la ciudad.

'El primer amor' - Jueves 24 de noviembre de 2022

Una historia de amor intergeneracional inspirada en 'First Love' (1999) y 'Hatsukoi' (2018), dos míticas canciones de Hikaru Utada. A finales de los noventa, dos adolescentes se enamoran por primera vez. Veinte años después, uno de los protagonistas está a punto de comprometerse, y el otro está divorciado y tiene un hijo adolescente que se está enamorando por primera vez. Jóvenes, libres y locamente enamorados: estos adolescentes iban a comerse el mundo. Pero ahora que son adultos, sienten que su vida es gris y les falta algo importante.