Gracias a TUDUM ya conocemos la fecha de '1899', el nuevo título de Baran bo Odar y Jantje Friese: llegará el próximo 17 de noviembre. El anterior trabajo de estos dos creadores, 'Dark', les puso en boca de todos así que no es de extrañar que su nueva serie sea una de las que más ganas de ver suscita, sobre todo, entre los fans de la ciencia-ficción. Si por algo sorprendió 'Dark' fue por su intrincada forma de dar vida a un argumento en el que un túnel del tiempo situado en una cueva de un pequeño pueblo alemán acabó relacionando a tres familias en tres momentos distintos del espacio-tiempo. Ahora, con '1899' aspiran a entregarnos otra ficción en la que lo inquietante y los misterios inexplicables vuelven a darse la mano.

Un reparto y equipo internacionales

La fama de Odar y Friese se ha disparado así que no es de extrañar que para esta ocasión el equipo de la serie ha crecido. Ya no está compuesto casi en su totalidad de profesionales alemanes. Si hablamos de los actores, la nómina es internacional. Miguel Bernardeau ('Élite'), Emily Beecham ('A la caza del amor'), Andreas Pietschmann ('Dark'), Alexandre Willaume ('The head') o Clara Rosager ('Devils') conforman parte del reparto. En cuanto al equipo de creativos, figura también el guionista español Darío Madrona que desde 'Élite' (también de Netflix) ha ejercido de showrunner de otro título como 'Alguien está mintiendo'.

La trama

En cuanto a la historia de '1899' en sí, lo poco que sabemos es que un barco lleno de emigrantes procedentes de varios países de Europa y que viajan a Estados Unidos se encuentran en su travesía con un fenómeno inexplicable. Ellos ya están huyendo de sus respectivos países por problemas que seguro que la serie explorará de una forma u otra pero todos tendrán que olvidarse de sus problemas y hacer frente a un desafío mayor: se encontrarán con otro barco de emigrantes en alta mar que, parece ser, lleva meses a la deriva. Siendo quienes son los creadores de '1899' podemos apostar a que volveremos a tener que jugar con la perspectiva del tiempo y el espacio a la hora de resolver el misterio. El 17 de noviembre comenzaremos a salir de dudas.