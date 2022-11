'La Ruta' llega en noviembre a ATRESplayer para reflejar el movimiento de la 'Ruta del bakalao', un fenómeno cultural que ahora empieza a ser reivindicado como el movimiento importante que fue, después de haber permanecido durante años en el olvido sometido por el estigma. 'La Ruta' forma parte de esta reconciliación y va a mostrar los años más genuinos de la fiesta a través de un grupo de amigos que pasan los años más importantes de su vida viviendo la fiesta y, sobre todo, bailando. Si tienes ganas de más no te preocupes porque hay mucho donde elegir. Movistar Plus+ estrena nuevas entregas de 'Moonshine' o 'L: Generación Q' e interesantes series documentales como 'Spector' o 'UMMO'.

ATRESplayer PREMIUM

'La Ruta' -Domingo 13 de noviembre de 2022

Una carretera, 30 kilómetros entre Sueca y Valencia y más de una decena de discotecas. Si a eso le sumas miles de jóvenes enganchados a la música, el baile y la marcha nocturna tienes la 'Ruta del Bakalao'. El que fuera movimiento cultural y el origen del fenómeno clubbing en España durante los 80 y a principios de los 90 hasta su degeneración es el escenario de la nueva serie 'La Ruta'. Un viaje de ocho episodios que los cinco amigos protagonistas recorren hacia atrás, desde que son adultos a sus primeros años de juventud para conocer cómo han llegado a ser lo que son y cómo han madurado y cambiado a la vez que la fiesta.

Movistar Plus+

'Spector'-Domingo 6 de noviembre de 2022

La madrugada del 3 de febrero de 2003, la actriz Lana Clarkson aparece asesinada en la mansión del productor musical Phil Spector. Dos días después de su estreno en Estados Unidos (Showtime) llega este true crime de cuatro episodios que recorre la historia del productor musical más importante de todos los tiempos y su caída a los infiernos. 'Spector' nos sumerge de lleno en esa fatídica noche y en lo que vino después: cómo se desenvolvió el caso y el circo mediático que rodeó a uno de los asesinatos más famosos de la historia. Phil Spector fue el genio que estuvo detrás de álbumes como 'Let it Be' (The Beatles), 'Imagine' (John Lennon) o de temas como 'River Deep – Mountain High' (Ike & Tina Turner), pero ahora descubriremos realmente quién fue.

'Ummo' -Lunes 14 de noviembre de 2022

Aluche. 1966. Una luz blanca irrumpe en el cielo del sur de Madrid y un hombre, José Luis Jordán Peña, es testigo de uno de los avistamientos de ovnis con mayor difusión mediática en España. Así arranca la nueva producción original de no ficción que analiza el mayor caso de ovnis de nuestro país. Esta serie documental de tres episodios explica qué fue UMMO, la repercusión que tuvo en medios de comunicación nacionales e internacionales desde los años 60 y sus consecuencias hasta hoy. Una historia en la que, además de platillos volantes se mezclaron, nazis, sectas, hipnotistas y experimentos de control social. Un relato apasionante sobre seres de otro planeta, cultura pop, medios de comunicación e historia de la televisión.

'Caza al culpable' - Jueves 10 de noviembre de 2022

Esta miniserie de ocho episodios es perfecta para un maratón. James Nesbitt ('The Missing', 'Bloodlands') interpreta a un veterano detective que investigará la extraña muerte de su hija. En cada episodio, Frater pondrá contra las cuerdas a uno de los sospechosos en una intensa batalla dialéctica. Completan el reparto, entre otros, grandes actores británicos como Joely Richardson ('The Sandman'), Sam Heughan ('Outlander') y Richard E. Grant ('Loki').

'Moonshine' T2-Viernes 18 de noviembre de 2022

Vuelve la irreverente comedia canadiense creada y dirigida por Sheri Elwood ('Lucifer', 'Whiskey Cavalier', 'Call me Fitz'). Tras dejar de lado las rivalidades entre los hermanos para salvar al resort del cierre, los Finley-Cullen se enfrentarán entre otros problemillas a impuestos con los que no contaban. Pero imaginación no les faltará para seguir con el ánimo por las nubes, con un evento Lobsterpalooza (con la langosta como protagonista), un divertido bingo o una alocada fiesta de despedida en la playa.

'L: Generación Q' T3-Miércoles 23 de noviembre de 2022

La nueva entrega está repleta de sorpresas asombrosas y estrellas invitadas, incluidas las cantantes Kehlani y Fletcher, Margaret Cho, Joanna Cassidy y Joey Lauren Adams. La tercera temporada comienza justo en el suspense que dejó la entrega anterior. Sus personajes intentarán lidiar con sus secretos, reparar viejas cicatrices y dar cabida a nuevas llamas en su búsqueda de "esa persona".

Prime Video

'El fin del amor' -Viernes 4 de noviembre de 2022

Basada en el exitoso libro de Tamara Tenenbaum del mismo nombre, la serie de diez episodios de 30 minutos, sigue a una atrevida filósofa de la cultura pop, Tamara, interpretada por la actriz y cantante Lali Espósito. Después de enfrentarse a su propia educación judía ortodoxa en Buenos Aires, Tamara deja a su novio para rebelarse contra el concepto tradicional de romance, como ya lo hizo antes con su vida religiosa.

'Carnival Row' T2 -Viernes 4 de noviembre de 2022

Orlando Bloom (Piratas del Caribe) y Cara Delevingne (Escuadrón suicida) son los protagonistas de este drama ambientado en un mundo victoriano fantástico lleno de criaturas mitológicas procedentes de lugares exóticos que han sido invadidos por los imperios del hombre. Esta creciente población lucha por coexistir con los humanos a pesar de que tienen prohibido vivir, amar o volar en libertad.

'Mamíferos' -Viernes 11 de noviembre de 2022

En este drama con toques de humor negro, salen a la luz secretos a medida que se expone la complejidad del matrimonio moderno y la fidelidad. En un mundo de ocho mil millones de habitantes, ¿qué ocurre después de haber encontrado a "la persona"? ¿Podemos ser fieles a las promesas que nos esforzamos por cumplir cuando, al fin y al cabo, somos todos mamíferos? La serie sigue a Jamie (James Corden), un chef cuyo mundo implosiona cuando descubre secretos inesperados sobre su esposa embarazada, Amandine (Melia Kreiling). Jamie empieza a buscar respuestas con la ayuda de su cuñado Jeff (Colin Morgan) y es en esta búsqueda cuando las grietas en el matrimonio de Jeff con Lue (Sally Hawkins), la hermana de Jamie, también se intensifican.

'A grito herido' -Viernes 11 de noviembre de 2022

Cuatro amigas de colegio y su profesora de canto conforman un divertido y muy prometedor grupo de covers de música romántica hasta que una fuerte pelea las separa. Siete años después estas cinco mujeres tienen la posibilidad de volver a conformar el grupo musical pero antes tendrán que resolver sus complicadas y caóticas vidas. Después de eso y sólo después de eso “Las Fans” estarán listas para gozar de la vida, de su amistad y para salir a devorarse el mundo a punta de música de plancha y a grito herido.

Filmin

'Total Control' T2-Martes 1 de noviembre de 2022

Llega la segunda entrega de episodios de este thriller político que brinda un duelo interpretativo de alto nivel entre dos actrices en estado de gracia: Deborah Mailman y Rachel Griffiths.Tras derrocar a la Primera Ministra, Rachel Anderson, Alex Irving afronta su mayor reto. La gente está lista para votar.

'Sicilia sensé morts' -Martes 1 de noviembre de 2022

La mujer del Presidente del Gobierno de las Islas Baleares, José Antonio Bergas, encuentra el cadáver de una rata a su coche. Dos periodistas de El Diari, Mateu Llodrà y Aina Garcies, empiezan a investigar la noticia. En paralelo, el Presidente recibe la visita de un antiguo amigo, Josep Pons Ventura, que lo informa de la existencia de unas grabaciones que podrían destapar informaciones muy inconvenientes.

'Sirius' -Viernes 4 de noviembre de 2022

Este thriller de misterio analiza en profundidad la increíble historia de la Orden del Templo Solar, un culto que fue noticia en los años 90. Tres periodistas se unen para investigar dos accidentes aleatorios: dos incendios domésticos con víctimas, uno en Canadá y otro en Suiza, demasiado similares para ser una coincidencia. En una investigación mundial, vincularon esos eventos con La Orden del Templo Solar. En este oscuro culto, los seguidores creían que podían, a través del suicidio, ser transportados a la estrella Sirius para vivir una vida después de la muerte. Los periodistas comenzaron a preguntarse: ¿fue un suicidio masivo? ¿Puede volver a suceder? Y si es así, ¿dónde?

'The Kingdom Exodus' T3-Martes 8 de noviembre de 2022

25 años después de su final, la serie de Lars von Trier regresa con una esperada tercera temporada que abrirá de nuevo las puertas de un extraño y laberíntico hospital. El reparto incluye a estrellas del cine nórdico como Lars Mikkelsen ('Devils'), Nikolaj Lie Kaas ('Los casos del Departamento Q'), Mikael Persbrandt ('El Hobbit') o Tuva Novotny ('Nobel'). Alexander Skarsgaard ('Succession') será la estrella invitada de la tercera temporada, escrita, como la serie original, por Von Trier en colaboración con Niels Vørsel. Fuertemente influenciada por los hechos narrados en las dos primeras temporadas de 'The Kingdom', la sonámbula Karen busca respuestas a los problemas no resueltos de la serie para salvar al hospital de la perdición. Una noche, profundamente dormida, Karen se adentra en la oscuridad e inexplicablemente termina frente al hospital. La puerta del Reino se abre de nuevo...

'KaDeWe' -Martes 15 de noviembre de 2022

Esta apasionante miniserie de 6 episodios, creada por Julia von Heinz ('Y mañana el mundo entero') se centra en cuatro jóvenes amigos progresistas y ambiciosos en busca de la realización personal en el Berlín de la década de 1920, una época de agitación, reinvención, supervivencia y nuevas oportunidades para las mujeres. La serie se ambienta en los grandes almacenes Kaufhaus des Westens, conocidos entre los berlineses con el nombre de KaDeWe, y la discoteca Eldorado en la década de 1920. En estos lugares se cruzan las vidas de Hedi, Fritzi, Harry y Georg, mientras la llegada al poder por parte de los nacionalsocialistas está proyectando su sombra.

'Cara a cara' T2 -Martes 22 de noviembre de 2022

Tras los sucesos de la primera temporada, esta nueva entrega de 8 episodios de la serie creada por Christoffer Boe (‘Expediente 64: Los casos del departamento Q’) se centra en la figura de la psicoanalista Susanne Egholm, madre de la víctima de la primera temporada, que deberá frenar un asesinato antes de que se produzca. Derrumbada por la muerte de su hija, Susanne descubre en una sesión de hipnosis con un nuevo cliente que éste es un asesino a sueldo, y que su último encargo va a resolverse esa misma noche. A no ser que ella pueda evitarlo.

'Pétalo carmesí, flor blanca' -Viernes 25 de noviembre de 2022

Llega una de las mejores miniseries británicas de la década. Marc Munden (‘National Treasure’) dirige la adaptación de la novela homónima de Michel Faber ambientada en el siglo XIX y protagonizada por Romola Garai (‘Miss Marx’). Ambientada en Londres en 1870, en la época de la Inglaterra Victoriana. La protagonista es Sugar, una joven e inteligente prostituta que se ha propuesto como objetivo ascender en la escala social.

'Autodefensa'-Martes 29 de noviembre

La nueva serie original de Filmin, creada por Miguel Ángel Blanca (‘Magaluf Ghost Town’), Belen Barenys (prima y corista de Rigoberta Bandini) y Berta Prieto, es algo así como si mezcláramos la mítica serie ‘Girls’ con la película generacional ‘Kids’ y como si la dirigiera Lars von Trier. Una obra incómoda y controvertida capaz de dejarte la sonrisa helada. Berta Prieto y Belén Barenys son dos amigas veinteañeras con mucho descaro y emociones extremas. ‘Autodefensa’ va de dos amigas que hacen lo que les da la gana sin tener que pedir permiso a nadie. Va de tener veintitantos, vivir en Barcelona y querer pisar todas las líneas rojas emocionales posibles para descubrir quién eres realmente.

Apple TV+

'La costa de los mosquitos' T2 -Viernes 4 de noviembre de 2022

En la segunda temporada, después de conseguir escapar vivos de México por los pelos, la familia Fox se adentra en lo profundo de la selva guatemalteca para encontrarse con una vieja amiga y su comunidad de refugiados. Sin embargo, este nuevo refugio se convertirá en un problema para los Fox cuando se vean envueltos en un conflicto entre los esbirros de un narcotraficante local. En desacuerdo sobre si establecerse allí o seguir huyendo, Allie y Margot seguirán caminos diferentes para asegurar el futuro de su familia. El resultado de esta decisión unirá a la familia o la destruirá para siempre.

'Slumberkins' -Viernes 4 de noviembre de 2022

Embárcate en muchas aventuras con Pie Grande, Unicornio, Perezoso, Yak y Zorro mientras exploran un mundo de sentimientos en esta nueva serie de animación 2D y marionetas de Jim Henson Company, que ayuda a los niños a conseguir bienestar emocional a través de la narración. Basada en la marca líder en aprendizaje emocional para niños Slumberkins, la serie da vida a algunos de los queridos personajes de los libros mientras exploran nuevas historias de amistad, confianza y conexión para crear relaciones saludables.

'Mythic Quest' T3 -Viernes 11 de noviembre de 2022

Vuelve la serie que sigue a un grupo de desarrolladores de videojuegos encargados de construir mundos, moldear héroes y crear leyendas; pero las batallas más duras no ocurren en el juego, sino en la oficina. En la tercera temporada Ian y Poppy exploran el mundo de los videojuegos con su recién creada sociedad, GrimPop Studios, y Dana se ve obligada a mediar en las incesantes disputas de sus jefes. De vuelta en Mythic Quest, David va tomando posesión de su nuevo rol como jefe, donde por primera vez está al mando de verdad, con Jo nuevamente como su asistente, más leal y militante que nunca; Carol intenta encontrar su sitio tras un nuevo ascenso. En Berkeley, Rachel lucha por encontrar el equilibro entre su moral y el capitalismo, mientras que Brad sale de la cárcel e intenta reincorporarse a la sociedad.

'Interruptores' -Viernes 11 de noviembre de 2022

Este nuevo título es una serie de acción real futurista, de media hora de duración, que aborda temas relacionados con los niños a través de la lente de la ciencia ficción. No todo es lo que parece, y su curiosidad conduce a nuestros protagonistas al caos. La serie tiene una estructura de antología, y cada episodio cuenta con unos personajes, historia y escenarios diferentes.

'Echo 3' -Miércoles 23 de noviembre de 2022

Nuevo thriller de acción de 10 episodios del creador ganador del Oscar Mark Boal (‘En Tierra Hostil’”) y protagonizado por Luke Evans, Michiel Huisman y Jessica Ann Collins. Ambientada en América del Sur y rodada en inglés y español, la serie sigue sigue a Amber Chesborough (Collins), una joven y brillante científica que es la cabeza y el corazón de una pequeña familia estadounidense. Cuando Amber desaparece en la frontera entre Colombia y Venezuela, su hermano Bambi (Evans) y su esposo Prince (Huisman), dos hombres con gran experiencia militar y pasados complicados, luchan por encontrarla en un complejo drama personal con el explosivo trasfondo de una guerra secreta.

Lionsgate+

'Las amistades peligrosas' -Sábado 5 de noviembre de 2022

Se estrena el nuevo y seductor drama protagonizado por los icónicos amantes literarios, la marquesa de Merteuil (Alice Englert) y el vizconde de Valmont (Nicholas Denton). La seriei es un Viaje al París de 1700 para ver cómo surgieron Merteuil y Valmont en el audaz preludio de la historia clásica que oscila entre el amor y la guerra. En sus inicios, estos dos famosos personajes utilizarán todo lo que esté en su mano para transitar por un mundo de seducción y engaño y conseguir lo que necesitan para sobrevivir.

AXN

'Chicago Fire' T10-Miércoles 2 de noviembre de 2022

Vuelve la serie que muestra el día a día de un grupo de bomberos, rescatistas y paramédicos de Chicago. El teniente Matthew Casey (Jesse Spencer) trata de afrontar el día a día y su profesión con normalidad, pero no es tarea fácil. El estrés y el ajetreo derivado de su trabajo y el riesgo al que debe enfrentarse a diario, le ponen constantemente a prueba. En la temporada 10, el equipo lidia con las consecuencias del rescate del barco volcado. Además, Gallo, Ritter y Violet discuten los planes para una actuación paralela.

'El arte del crimen' -Lunes 7 de noviembre de 2022

El arte del cirmen se centra en la historia de Antoine Verlay, un policía impulsivo e intransigente, despedido de la División Criminal de la Policía por insubordinación. Antoine es adscrito a la OCBC (Oficina Central de Lucha contra el Tráfico de Bienes Culturales) gracias a la influencia de Pardo, su amigo y ahora jefe. Verlay es un gran policía pero que no sabe nada de arte, por lo que investiga junto a su colaboradora Florence Chassagne (Eléonore Bernheim), una famosa historiadora del arte con mucha imaginación. La serie está protagonizada por Nicolas Gob, Eléonore Bernheim, Philippe Duclos, Benjamin Egner, Emmanuel Noblet, Farida Rahouadj, Stéphan Wojtowicz, Louis-Do de Lencquesaing.

TNT

'The Rookie' T5-Miércoles 2 de noviembre de 2022

Si el final de la cuarta temporada fue accidentado para el agente John Nolan (Nathan Fillion), el inicio de la quinta entrega no será menos movido. Se verá las caras de nuevo con Rosalind Dyer (Annie Wersching), la asesina en serie que ha puesto en jaque en más de una ocasión a la policía de la ciudad. Además, la relación entre Lucy Chen (Melissa O’Neil) y Tim Bradford (Eric Winter) podría, finalmente, ir más allá de lo estrictamente profesional. El beso 'ChenFord' contentó a los fans de la serie, pero dejó a la audiencia con ganas de saber de qué manera gestionarán la atracción que se palpa entre ellos. El policía novato Aaron Thorsen (Tru Valentino), incorporado al equipo recientemente, no estará solo como principiante en esta temporada, ya que se añade una nueva rookie al departamento. Se trata de Celina Juárez (Lisseth Chavez), una novata con unos métodos muy particulares. El reparto de la serie se completa con Alyssa Diaz como la detective López, Mekia Cox como la agente Nyla Harper, Richard T. Jones como el capitán Wade Grey, Shawn Ashmore como el abogado Wesley Evers y Jenna Dewan como la bombera Bailey Nune.

'No me gusta conducir' -Viernes 25 de noviembre de 2022

Inspirada en la propia experiencia del director de cine y guionista Borja Cobeaga, cuenta la historia de Pablo, un profesor de universidad de 40 años algo ensimismado y gruñón obligado a sacarse el carnet de conducir. Pablo, el personaje interpretado por Juan Diego Botto, es un sabelotodo que al apuntarse a la autoescuela descubre que todavía tiene mucho que aprender. De conducir y de la vida en general. Nada más iniciar las clases, coincide con Yolanda, alumna suya en la universidad, y a la que da vida Lucía Caraballo, con la que Pablo establece una curiosa relación: profesor y estudiante en la facultad, compañeros de pupitre en la autoescuela. El actor David Lorente es Lorenzo, un implicado y bromista profesor de autoescuela que le guía al volante de esta ardua aventura. Leonor Watling interpreta a la expareja y confidente de Pablo, y Carlos Areces encarna al hermano de Lorenzo, también profesor de autoescuela, y con el que mantiene una difícil relación.

AMC+

'Kevin can f***k himself' T2-Jueves 3 de noviembre de 2022

Llega la segunda y última temporada de 'Kevin can f***k himself’, una serie con una propuesta innovadora y original que mezcla la sitcom y el drama. La comedia negra protagonizada por Annie Murphy ('Schitt’s Creek') habla sobre la toxicidad de las relaciones en una época en la que las mujeres ya no están dispuestas a tolerar según qué actitudes y situaciones. Cuando el oscuro secreto que guardaban Allison y Patty es descubierto por Neil, ellas se ven obligadas a buscar una solución. Para ello, Allison deberá cambiar su plan original de escapar de Kevin, su marido que es el típico hombre-niño fornido y egocéntrico. Para eso, seguirá contando con el apoyo de Patty, pero esta vez, con sus propios términos y condiciones.

'En terapia' (Francia) T2- Jueves 10 de noviembre de 2022

La segunda temporada de la exitosa serie dramática francesa ‘En terapia’, creada por Éric Toledano y Olivier Nackache (‘Intocable’), nos ayuda a ponernos un espejo delante y sacar nuestros propios miedos y traumas de forma inteligente y bien humorada. Ambientada también e París, la segunda entrega nos lleva a 2020 tras la pandemia del Covid-19. Un día después del primer confinamiento, el Dr. Philippe Dayan (Frédéric Pierrot) recibe en su consultorio a Inès (Eye Haidara), una brillante abogada que viene a investigarlo por un posible delito. Pero ambos tienen un pasado en común: Inés fue su paciente 20 años antes y Philippe busca entender qué le ha motivado a volver. Completan el reparto Charlotte Gainsbourg, Clémence Poésy, Reda Kate y Agnès Jaoui.

'Mood' - Jueves 10 de noviembre de 2022

Esta historia divertida y conmovedora está contada en parte a través de canciones originales. Creada y protagonizada por la escritora, actriz y cantautora Nicôle Lecky ('Sense8') y basada en su obra de teatro aclamada por la crítica 'Superhoe', la producción navega por el mundo de las redes sociales y desvela la delgada línea entre la liberación y la explotación de las mujeres. Sasha (Lecky), una aspirante a cantante y rapera de 25 años, sueña con una carrera exitosa, pero pasa mucho tiempo encerrada en su habitación. Expulsada de casa tras una pelea, conoce a Carly (Laura Peake; ‘Brave New World’), una chica que la introduce en el mundo influencer y, desde ahí, la protagonista se adentra en un entorno tan hedonista como peligroso.

'Blue Moon' T2- Jueves 17 de noviembre de 2022

Llega la segunda temporada de la serie canadiense 'Blue Moon' que vuelve a enseñar la multimillonaria organización encubierta formada por dos ex-militares. La serie promete en sus nuevos episodios más acción y más intrigas en este grupo que opera bajo la más estricta opacidad y que ahora pasa por momentos difíciles. La especialista en explosivos militares Justine (Karine Vanasse; ‘Revenge’) no sabe en quién confiar y tanto ella como la organización se ven envueltos en una intriga política muy delicada: Thylan Manceau dice ser un activista pacifista, pero sus jóvenes seguidores no dudan en adoptar tácticas terroristas para alcanzar sus objetivos. La investigación hace que Justine se adentre en un submundo y descubra cosas sobre su propio pasado y familia.

COSMO

'McDonald y Dodds' T3 -Domingo 27 de noviembre de 2022

En esta nueva temporada los detectives se enfrentarán a nuevos casos en la ciudad inglesa de Bath. Una mujer aparece muerta en una tumbona a plena luz del día y a la vista de todos, un famoso piloto de Fórmula 1 es asesinado durante una parada en boxes y un importante y rico empresario de la ciudad es hallado en una tumba el Día de los Muertos… ¿Estarán a la altura McDonald y Dodds?