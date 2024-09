La nueva miniserie de Amazon Primera forma parte de la antología de la que ya forman parte 'A very English sacandal', con Hugh Grant y Ben Wishaw; y 'A very Bristish scandal', protagonizada por Claire Foy y Paul Bettany. 'A very royal scandal' abarcará la entrevista real de 2019 de la periodista Emily Maitlis al príncipe Andrés por las escandalosas acusaciones que afrontaba el príncipe sobre su involucramiento con Jeffrey Epstein y Virginia Giuffre.

La miniserie recoge los momentos previos a la entrevista, cuando el príncipe se mostró preocupado por el encuentro y el potencial de la periodista. Su objetivo es no parecer culpable. "¿Te arrepientes de tu amistad o comportamiento con Epstein?" es una de las preguntas que le realiza ella. Mientras, el equipo de la Corona sufre por los efectos que puede tener la entrevista en la reina. En la serie también aparece el momento en el que Virginia Giuffre.

Todo ello queda recogido en tres capítulos de una hora en el que los protagonistas son Michael Sheen ('Passengers') y Ruth Wilson ('The Affair'). La dirección del proyecto ha ido a cargo de Julian Jarrold, director de la adaptación de Agatha Christie 'Testigo de cargo', o de 'This England', sobre "la historia de algunos de los eventos más devastadores ocurridos en el Reino Unido, liderados por un Primer Ministro, Boris Johnson, en una época sin precedentes". También ha trabajado en 'The Crown'.

También encabeza el equipo de 'Las buenas madres', donde tres mujeres que pertenecen a un clan de la mafia calabresa, 'Ndrangheta', se unen a una fiscal, Alessandra Cerreti, para intentar acabar con este imperio criminal desde dentro.