Netflix se prepara para decir adiós a uno de sus grandes éxitos. 'The Crown' lleva en la plataforma desde noviembre de 2016 cuando se estrenó la primera temporada. En estos siete años, la ficción creada por Peter Morgan ha acumulado decenas de premios, incluyendo 21 premios Emmy, siete Globos de Oro, además de otros reconocimientos de la Crítica Cinematográfica, el Sindicato de Actores y en los Premios BAFTA.

Centrada en el reinado de Isabel II a lo largo de seis décadas desde su coronación con solo 25 años, 'The Crown' ha llevado a la ficción los hechos históricos que han marcado a la familia real británica tanto en el ámbito público y político como en el personal y privado. Esto ha hecho que algunas de las temporadas hayan sido más polémicas, conforme se han ido acercando en el tiempo a los acontecimientos más difíciles para Isabel II y su familia.

Además de las localizaciones, el reparto ha sido una de las claves de la serie, pero lo correcto sería hablar de repartos en plural teniendo en cuenta que el elenco ha ido cambiando casi por completo cada dos temporadas para reflejar el paso del tiempo entre los protagonistas. Claire Foy fue la primera actriz en dar vida a la monarca en las dos primeras temporadas, seguida en la tercera y la cuarta por Olivia Colman, que da el testigo a Imelda Staunton en las dos últimas entregas.

Cuándo y dónde ver la sexta temporada de 'The Crown'

La sexta temporada llegará a Netflix en todo el mundo, pero a diferencia de anteriores ocasiones, esta vez la serie se estrena dividida en dos partes. Los primeros cuatro episodios estarán disponibles el 16 de noviembre, mientras que los seis últimos llegarán un mes después el 14 de diciembre para completar la serie.

Qué época abarcan los nuevos capítulos

La sexta y última temporada de 'The Crown' se adentra en una de las épocas más complicadas para la familia real tras el divorcio del príncipe Carlos de Inglaterra y Diana de Gales en 1996, el furor por la información que rodea a Lady Di y el acoso de los paparazzi que acabaría tristemente con el accidente mortal en París del coche en el que ella viajaba con su pareja Dodi Fayed. Esos últimos días de la vida de Lady Di se reflejan en los primeros cuatro capítulos. Sin embargo, no se reproduce en ninguna escena el accidente de tráfico en un túnel de París, sino que únicamente se han rodado los momentos previos y posteriores al siniestro. Además, curiosamente ese rodaje no tuvo lugar en la capital francesa, sino en las calles de Barcelona transformadas para asemejarse a la ciudad de la luz. De hecho, esa parte de la grabación estaba teniendo lugar precisamente cuando se produjo la muerte de la reina Isabel II y el rodaje se aplazó varios días.

Los seis restantes abarcan varios años y reflejarán el impacto de la muerte de Diana de Gales en la familia real y, especialmente, en sus hijos Guillermo y Harry que deben retomar sus obligaciones tras la muerte de su madre. También se muestra la celebración del Jubileo de Oro del reinado de Isabel II en 2002 y las nuevas historias de amor en la realeza, incluyendo la boda del príncipe Carlos y Camila Parker Bowles en 2005 y la incipiente relación del príncipe Guillermo y Kate Middleton, que posteriormente se convertiría en su mujer.

Qué novedades incluye el casting de 'The Crown'

Los cambios de reparto de 'The Crown' se han ido produciendo cada dos temporadas desde el estreno y teniendo en cuenta que, en los años que abarca la nueva entrega, los principales protagonistas ya eran adultos no se planteaba ningún cambio importante. Sin embargo, sí que hay nuevas incorporaciones para dar vida a los hijos del príncipe Carlos y Diana de Gales. Rufus Kampa y Ed McVey dan vida a Guillermo de Inglaterra en dos etapas diferentes. Y lo mismo sucede con el príncipe Harry que es interpretado por los actores Flyn Edwards y Luther Ford, uno para una etapa más infantil y otro para darle vida durante su juventud. También se suma la actriz debutante Meg Bellamy que se meterá en la piel de una joven Kate Middleton para reflejar el inicio de su relación con el príncipe Guillermo.