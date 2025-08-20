Una mujer de barrio rico, sobre cómo afronta el calor en Madrid: "Tengo un porche como una nevera, bien aislado"

¿Cómo combaten el calor de verano en Madrid en un barrio rico y en un barrio pobre? Thais Villas salió a la calle a preguntar a los vecinos. "Esto es Vallecas, poca gente tiene piscina aquí", zanjó una mujer.

En una pasada temporada de El Intermedio,Thais Villas arrancó el verano saliendo a la calle para preguntar a los vecinos de un barrio rico y un barrio obrero cómo se enfrentaban a las altas temperaturas de Madrid: ¿se sienten igual los 35 grados en ambos barrios?.

Una mujer de barrio rico explicó que afrontaba el calor gracias al "aire acondicionado y al porche de su casa": "Un porche que es una nevera, un maravilla y muy bien aislado". Además, la mujer destacó que también tenía una piscina.

El mismo caso ocurría con otros dos vecinos del mismo barrio: mientras el hombre explicaba que tenía una piscina de 24 metros cuadrados, la mujer destacaba que tenia una piscina comunitaria. Confesando tener la mayoría de espacios de la casa con aire acondicionado.

Sin embargo, en el barrio obrero la cosa cambió radicalmente. "Pongo el ventilador porque el presupuesto no llega para el aire acondicionado", aseguraba una mujer mientras que otra se reía después de que Thais Villas le preguntase si tenía piscina. "Esto es Vallecas, poca gente tiene piscina aquí", aseguró la mujer de barrio obrero.

"Hace siglos que no voy a una piscina, estoy trabajando y no tengo tiempo. No sé ni cuánto cuesta", confesó entre risas otra mujer del mismo barrio.

