El viaje de 'Nacho' se acerca al final. Nacho Vidal es el actor porno español más conocido en todo el mundo, famoso por sus grandes dotes y también por múltiples escándalos. Lo que quizá no todo el mundo sabe es que es una figura clave para el desarrollo de una controvertida industria que mueve millones. Eso fue lo que llamó la atención de la cofundadora de Bambú Producciones Teresa Fernández-Valdés y lo que despertó su interés por contar una historia dispuesta a romper muchos tabúes alrededor del sexo.

Protagonizada por Martiño Rivas, María de Nati, Andrés Velencoso y Miriam Giovanelli, entre otros, la serie llegaba a ATRESplayer PREMIUM el 5 de marzo de 2023 y este domingo 23 de abril se estrenará el octavo y último episodio. La serie da a conocer a Nacho Vidal, su familia y el entorno en el que creció y la familia que creo alrededor de su trabajo en la industria del sexo, además de su entrada por la puerta grande en el cine para adultos de la mano de Rocco Siffredi.

Qué contaría una segunda temporada de 'Nacho'

Con la serie completa en ATRESplayer PREMIUM acaba una aventura que, según han contado sus protagonistas, no ha sido fácil. De hecho, tal y como han explicado tanto Martiño Rivas como Fernández-Valdés en diferentes presentaciones, cada vez que salía a relucir el nombre de Nacho Vidal tenían problemas para cerrar localizaciones o para completar el reparto. Fue especialmente complicado conseguir un actor para interpretar la versión infantil del personaje y la productora ha confirmado que ha sido uno de los castings más complicados de su carrera. Rivas bromeaba diciendo que habría sido más fácil hacer una ficción sobre Jack, el destripador y la productora aseguraba que se encontró menos inconvenientes en el rodaje de 'Fariña', que trata sobre el mundo ilegal de la droga.

Una de las preguntas más repetidas sobre la trama de la serie era si se incluiría el polémico episodio del rito del sapo que implicó recientemente a Nacho Vidal en la muerte de un hombre. Sin embargo, la creadora de la serie siempre ha insistido que 'Nacho' nos acerca a una primera parte de la vida y de la carrera del actor porno español. Desde sus orígenes, su juventud y como gracias a su novia Sara Bernat encuentra la manera de explotar su don en los espectáculos de sexo en vivo de la sala Bagdag de Barcelona y a partir de ahí se lanza al mundo del cine para adultos, primero en España y después en Europa y Estados Unidos. No es que sea un tema que se haya querido evitar, sino que por tiempos no encaja en la época que relata la serie y para incluir esa y otras polémicas recientes en la vida del actor habría que llegar a una segunda temporada, que de momento no ha sido confirmada.