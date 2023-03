¿Qué hacen una directora de contenidos, una productora ejecutiva y cuatro actores en una sala? Pues si son Montse García, Teresa Fernández, Martiño Rivas, María de Nati, Andrés Velencoso y Miriam Giovanelli, posiblemente estén promocionando 'Nacho'. Y es que la serie es uno de los bombazos de la temporada y merece una presentación por todo lo alto. El biopic sobre Nacho Vidal, el polémico y más famoso de los actores de cine porno de este país se ha hecho esperar y, ahora que está aquí, no dejará a nadie indiferente ¿Que si va a haber sexo? Eso no se duda, el voltaje de 'Nacho' está por la nubes. Teresa Fernández, de Bambú Producciones, explica que "no es una película porno, pero sí es sobre porno y muy subida de tono".

La productora ejecutiva añade que los actores han sido muy valientes al exponerse tanto. Y esto se entiende a la caída en cuanto se ve el primer episodio, que empieza muy pero que muy arriba. Especialmente, cuando María de Nati aparece en escena. Su interpretación de Sara Bernat, la prostituta y ex novia que metió a Vidal en el porno tras descubrir sus talentos, es salvaje y está llevada al extremo. La actriz asegura que "muchas compañeras de profesión me dijeron que estaba loca por hacer este trabajo", porque "'Nacho' viene acompañada de prejuicios que toca desmontar". Ella misma reconoce que tuvo que "derribar barreras que no sabía que tenía" y tratar de hacer un trabajo honesto porque aquí había una historia que contar.

Una historia que no se le escapó a Montse García, directora de ficción en Atresmedia, porque "tiene todos los elementos para ser una serie de éxito". Se trata de un personaje de aquí, con una vida singular que, como matiza Martiño Rivas, "parecen muchas vidas en una". El actor confiesa que cuando le para gente por la calle, o sus familiares y amigos le preguntan en qué anda metido y contesta que "en una serie sobre Nacho Vidal", algunos le dicen que para qué remover ahí, que vaya rollo de tío. El gallego dice apelar con rapidez a un argumento infalible: "porque tu vida es muy aburrida y la de Nacho es la hostia".

El suyo es uno de los trabajos más reseñables, y no es de extrañar porque, como explica entre risas, se ha "preparado para este papel desde los doce años". Para calibrar a su personaje y hacerlo crecer, los guionistas han utilizado a Toni Ribas, un actor porno que empezó junto a Nacho su carrera pero que pronto quedó desbancado por éste. Andrés Velencoso es el encargado de meterse en su piel: "le cambiaron la edad para enfatizar el efecto de rey destronado". En la serie se llama Toni Roca y el gallito del club Bagdad de Barcelona. Un lugar en el que, "tan solo un mes después de que muriera Franco estaban haciendo sexo en vivo". Lo dice Teresa Fernández, que se muestra apasionada con este proyecto y muy intrigada por las sensaciones que va a despertar en los espectadores.

Velencoso, que nos tiene acostumbrados a papeles más blancos, se desnuda en 'Nacho' para demostrar a su competidor que esto del sexo profesional no es un juego, que hay que estar muy preparado. Esto se muestra en la serie, pues al principio las cosas no serán tan fáciles para Vidal como cabría esperar por su fama. La serie tiene una buena parte de adaptación, aunque baile sobre una realidad a la que, en cuanto vivir al límite, no le costaría medirse con la ficción.

Una realidad a veces muy dura porque, como bien sabe Miriam Giovanelli después de haber hecho de Bellísima en 'Nacho', "en el porno es más fácil entrar que salir". Su personaje sufre porque está atrapada en una vida de la que no le dejan salir. El estigma de ser una actriz de porno extremo capaz de soportar las escenas más duras sin que parezca que deja de disfrutar, la mantiene sumida en una depresión que la llevará por los más oscuros recovecos de su existencia.

En la presentación de la serie en el Teatro Colón de Madrid, repartían entre los asistentes una regla de treinta centímetros en la que el número veinticinco estaba sustituido por la palabra Nacho. La hechura visual y el ritmo de esta serie es tan brutal que, seguramente, y como rezaba el eslogan promocional de ese mercadería, a más de uno se le va a hacer mucho más corta 'Nacho' que los atributos que hicieron famoso a su protagonista.