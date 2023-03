El primer episodio de 'Nacho' ya está disponible en ATRESplayer PREMIUM para contar cómo la industria pornográfica experimentó un gran desarrollo en la década de los 90 en nuestro país, sobre todo gracias a la figura del actor Nacho Vidal. A través de su historia, desde sus inicios, y de todas las mujeres que formaron parte de su vida la serie da a conocer a un personaje descarado que aprovechó su don para el sexo.

Martiño Rivas y María de Nati son los protagonistas de la serie y en la entrevista de presentación de la serie revelaron lo que ha supuesto el rodaje a nivel físico. De momento, se puede ver el primer episodio centrado en los años de adolescencia y primera juventud de Nacho Vidal, pero poco a poco veremos cómo desembarcó en el mundo del porno gracias a su primera pareja, Sara Bernat (María de Nati). La actriz cuenta que en los ensayos preguntó a su compañero si se estaba preparando a nivel físico y que él le dijo que no estaba haciendo nada especial, que él ya procuraba mantenerse en forma. Su sorpresa llegó al empezar el rodaje cuando se dio cuenta de que no estaban físicamente "al mismo nivel".

La preocupación de Rivas, según cuenta él mismo, era el alcanzar el peso del personaje porque explica que él es "mucho mas liviano". Sí que procuró hacer ejercicio y cuidar su alimentación: "Intentaba mantenerme alejado del catering", nos cuenta. "Me preocupaba el peso de este tío, yo empecé el rodaje con 80 kilos y acabé con 75, perdí bastante peso", cuenta. Ambos confirman que el rodaje requería un gran esfuerzo físico. "Me di cuenta de que es una serie que requiere mucho entrenamiento físico y que es el proyecto más físico que he hecho en mi vida", asegura De Nati. "A partir de ahí, me puse más las pilas", añade.