Un incendio en Málaga destroza un supermercado y varios negocios de restauración

Los detalles Los bomberos aseguran que el pasado fin de semana recibieron la llamada de un kebab alertando de un incendio que terminó afectando a una decena de locales. La policía no descarta que el incendio pudiera ser intencionado.

La gran ola de incendios en el país parece que no termina y es que, aunque este no sea forestal, se suma a una larga lista de daños materiales que afectan a miles de personas en España. Esta vez se ha producido un en Málaga y ha terminado calcinado uno a uno todos los locales de una calle de Torremolinos. Los más afectados han sido un supermercado y varios negocios de restauración que han terminado destrozados y repletos de cenizas.

El propietario del restaurante lamenta sus pérdidas a causa de las llamas: "Todo esta quemado. He perdido en torno a unos 60 o 70 mil euros".

El dueño de un kebab que estaba a punto de reabrir, se encuentra desesperado por un negocio que ni siquiera ha podido inaugurar. "Le he metido mucho dinero y ahora no tengo ningún beneficio", señalaba el hombre.

El incendio se produjo el pasado fin de semana, pero la Policía Nacional continuaba este lunes investigando las causas del fuego. Aunque los bomberos aseguran que el kebab dio la voz de alarma, todavía no tienen claro el origen. La policía no descarta que el incendio pudiera ser intencionado.