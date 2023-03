SkyShowtime acaba de estrenarse en España y seguramente haya bastantes personas que se hayan animado a probarla por su atractiva oferta de lanzamiento. La compañía ya ha comenzado a anunciar nuevos estrenos de series que se suman a los títulos que ya forman parte de su catálogo.

'Bosé', el biopic sobre Miguel Bosé

El esperado biopic del artista Miguel Bosé estará disponible a partir del 3 de marzo. Protagonizada por José Pastor e Iván Sánchez, la ficción original recorre la vida del cantante desde su infancia, marcada por sus padres Luis Miguel Dominguín y Lucía Bosé, y el desarrollo de su carrera hasta el lanzamiento del álbum Papito. Ese disco coincide también con uno de los momentos personales para el artista ya que fue cuando se convirtió en padre. Completan el reparto Nacho Fresneda (Luis Miguel Dominguín), Valeria Solarino (Lucía Bosé), Alicia Borrachero (La Tata), Ana Jara (Rosa Lagarrigue), José Sospedra (Pablo Alborch), Miguel Ángel Muñoz (Julio Iglesias) y Mariela Garriga (Giannina Facio), entre otros.

'Los enviados', con Miguel Ángel Silvestre

Es junto a 'Bosé' el segundo original de SkyShowtime, se estrena el 10 de marzo y cuenta la misión en México de dos sacerdotes de la Congregación para las Causas de los Santos (equipo del Vaticano que verifica y estudia los supuestos milagros de potenciales santos). Allí deben comprobar las supuestas sanaciones milagrosas de otro clérigo en una institución psiquiátrica, pero cuando llegan el cura al que van a ver desaparece sin dejar rastro. Comienza en ese momento una investigación llena de secretos y misterios. Miguel Ángel Silvestre ('Sense8'), Luis Gerardo Méndez ('Narcos: México'), Irene Azuela ('Sense8') y Miguel Rodarte ('Narcos: México').

'Yellowstone', protagonizada por Kewvin Costner

En unos años 'Yellowstone' se ha convertido en una exitosa saga que ha dado lugar a varias series derivadas. La serie llega después de haber estrenado ya cinco temporadas en Estados Unidos. En ella, Kevin Costner interpreta a John Dutton, el dueño del rancho más grande de Estados Unidos con unos problemas acordes a la magnitud del terreno. Por un lado, tiene que lidiar con sus vecinos: una reserva de nativos, el principal parque nacional del país (que da nombre a la serie) y una serie de personajes en busca de nuevas oportunidades y tierras para emprender. Por otro lado, por si eso fuera poco, Dutton se enfrenta a las rencillas de su propia familia. Uno de sus hijos, Jamie, es un abogado con aspiraciones políticas para las que no cuenta con la aprobación de su padre; luego está Beth, inteligente, fiel al patriarca y con poder dentro de la familia; y el tercero en discordia, exmiembro de la fuerza naval, que vive con su mujer y su hijo y permanece ajeno a las tensiones familiares. Sus dos precuelas profundizan en los orígenes de la familia y en la historia de la creación de un país independiente como los Estados Unidos que conocemos hoy en día.

'1883', con Sam Elliot

También creada por Taylor Sheridan ('Yellowstone') llegaba en 2021 esta precuela que seguía profundizando en el origen del lejano oeste que se reflejaba en la serie original Yellowstone. Tim CcGraw, Faith Hill, Sam Elliot, Isabel May, LaMonica Garrett, Marc Rissmann, Audie Rick, Eric Nelsen u James Landdry Hébert. En ella, se sigue la historia de cómo los Dutton llegaron a ser dueñlos de la tierra que después sería el rancho Yellowstone y está centrada en la generación posterior a la guerra civil de la familia Dutton. Tras dejar Tennessee se fueron a Fort Worth (Texas) y emprenden un viaje hacia el Oeste, Oregón, antes de establecerse en Montana donde está el rancho.

'1923', protagonizada por Harrison Ford y Helen Mirren

Y de las cenizas de '1883' nace una segunda secuela protagonizada por Harrison Ford y Helen Mirren interpretanto a Jacob y Cara Dutton. En '1923', ellos son los jefes del rancho de Yellowstone y la serie presenta a una nueva generación de la familia junto a la que explora el comienzo del siglo XX cuando las pandemias, la sequía histórica, el fin de la Prohibición y la Gran Depresión plagan Mountain West y lo que los Dutton que llaman hogar. Disponible en exclusiva desde el lanzamiento los tres primeros episodios y el resto se estrenan semanalmente.

'The offer', sobre el rodaje de 'El Padrino'

Con Showtime llega a España esta serie de Paramount+ que cuenta los trapos sucios de la producción de 'El Padrino, una de las mejores películas de la historia. La ficción se sitúa en los años 70 para contar las complicaciones que tuvo el productor Albert S. Ruddy para sacar a la luz la adaptación de la novela de Mario Puzo. A las tensiones entre los productores y el director Francis Ford Coppola se unió la participación del jefe de la mafia Joe Colombo. Miles Teller encabeza un reparto que incluye a Patrick Gallo, Dan Fogler, Giovanini Ribisi o Juno Temple, entre otros.

'Tulsa King', con Silvester Stallone

También de Paramount+ es este drama criminal protagonizado por Silvester Stallone que sigue a un capo de la magia italoamericana de Nueva York cuando sale de la cárcel tras cumplir una sentencia de 25 años por un crimen que no cometió. Ya en libertad, reclama a la familia Invernizzi a la que pertenece lo que le corresponde, pero le dejan claro que no hay sitio para él en la Gran Manzan y le envian a Tulsa, Oklahoma para extender la influencia.

'Halo', creada por Kyle Killen

Ya puede verse una de las series inspiradas en vídeojuegos más esperadas junto con 'The last of us' (HBO Max). En esta ocasión, la ficción toma el juego como inspiración para seguir a un ejército de supersoldados humanos en su lucha contra la amenaza alienígena conocida como el Pacto. La acción se desarrolla en el siglo XXVI y traza diferente tramas personales con grandes dosis de acción y aventura. La serie que se estreno hace casi un año en Estados Unidos ya ha sido renovada por una segunda temporada.

'Star Trek: New Worlds', con Anson Mount como Capitán Pike

Esta serie de Akiva Goldsman, Alex Kurtzman y Jenny Lumet forma parte de la expansión del universo de Star Trek impulsada por Kurtzman. Se trata de un spin-off a modo de secuela de la segunda temporada de 'Star Trek: Discovery' y actúa como precuela de 'Star Trek: la serie original'. La historia se centra en los años en los que el Capitán Christopher Pike manejó el timón del U.S.S Enterprise y cuenta con los personajes favoritos de los fanáticos de la segunda temporada de 'Star Trek: Discovery', Anson Mount como el Capitán Christopher Pike, Rebecca Romijn como el Número Uno y Ethan Peck como Spock, el Oficial Científico. La serie seguirá al Capitán Pike, Spock y a Número Uno en los años anteriores a que el Capitán Kirk abordara el U.S.S. Enterprise, mientras exploran nuevos mundos alrededor de la galaxia.

'Mayor of Kingstown', con Jeremy Renner

Esta serie protagonizada por el accidentado Jeremy Renner ('Ojo de halcón') y que acaba de lanzar su segunda temporada sigue el día a día de una ciudad marcado por las prisiones ubicadas en ella. Los negocios, legales o no, alrededor del sistema penitenciario son la única fuente de beneficios en la zona. Los hermanos Mitch y Mike McLusky ejercen el control sobre la ciudad actuando como enlaces entre los habitantes de Kingstown, Michigan, y los presos de las múltiples cárceles de la ciudad. Tratan de mantener la paz mientras lidian con asesinos, traficantes de drogas y la mafia rusa.