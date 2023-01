Bella Ramsey, la protagonista junto a Pedro Pascal de 'The last of us', ya apuntaba hace solo unos días que si la serie seguía funcionando sería más que probable una segunda temporada y así es. HBO Max ha confirmado la renovación de la serie por una segunda entrega, apenas dos semanas después del estreno.

La serie cocreada por Craig Mazin ('Chernobyl') y por Neil Druckmann (creador del vídeojuego original que adapta la ficción) destaca, además de por su buen dato de estreno, por el crecimiento de adiencia que sigue acumulado semana a semana. Con tres episodios ya en emisión, el primero suma casi 21 millones de espectadores en Estados Unidos, lo que supone más de 4,5 veces la audiencia de la noche del estreno. El segundo episodio también ha marcado el mayor crecimiento de audiencia de la segunda semana para cualquier drama original de HBO Max.

Aún faltan varias semanas para conocer el desenlace de la primera temporada y, ahora, la expectación aumenta por lo que contará la segunda entrega. "Craig y Neil, junto a la productora ejecutiva Carolyn Strauss, y el resto de nuestro fantástico elenco y equipo, han definido un género con su magistral primera temporada de 'That Last of Us'", dijo Francesca Orsi, EVP, HBO Programming, Head of HBO Drama Series and Films. "Después de lograr esta inolvidable primera temporada, no puedo esperar para ver a este equipo eclipsarse nuevamente con la temporada 2".

"Me siento agradecido, honrado y francamente abrumado de que tanta gente haya sintonizado y conectado con nuestra narración del viaje de Joel y Ellie. La colaboración con Craig Mazin, nuestro increíble reparto y equipo, y HBO superó mis ya de por sí altas expectativas", ha dicho Neil Druckmann, productor ejecutivo. "¡Ahora tenemos el placer absoluto de poder hacerlo de nuevo en la segunda temporada! En nombre de todos en Naughty Dog y PlayStation, ¡gracias!".

"Estoy muy agradecido a Neil Druckmann y HBO por nuestra asociación, y estoy aún más agradecido con las millones de personas que se han unido a nosotros en este viaje", ha dicho Craig Mazin, productor ejecutivo. "La audiencia nos ha dado la oportunidad de continuar, y como fanático de los personajes y el mundo que crearon Neil y Naughty Dog, no podría estar más preparado para volver a sumergirme en él".

'The last of us' cuenta el viaje postapocalíptico de Joel (Pedro Pascal), superviviente y contrabandista, en un planeta asolado por el virus que transmite un hongo. Junto a él, al principio a su pesar, estará Ellie, una joven nacida ya en ese mundo arrasado que es bastante insolente y poco consciente del peligro. Ella es en realidad, la mercancía que Joel debe llevar al otro lado de Estados Unidos porque en su cuerpo puede estar la clave para acabar con el virus que transforma a las personas en una especia de zombies.