"A río revuelto, ganancia de pescadores", el refrán español ilustra a la perfección la apuesta que ha hecho SkyShowtime para su lanzamiento en España (y Andorra) en un momento en el que Netflix ha generando un gran revuelo ente sus usuarios. Los últimos cambios van a suponer una importante subida de la cuota para quienes quieran seguir compartiendo contraseña. Y en general, las plataformas ya implantadas se están planteando, como ya ha hecho también Netflix, la inclusión de publicidad y la subida de tarifas.

En ese contexto, llega a España SkyShowtime que para su lanzamiento el 28 de febrero ofrece una suscripción a mitad de precio para siempre. Teniendo en cuenta que la cuota es 5,99€ al mes, los nuevos clientes pagarán 2,99€ tras el descuento del 50%. Con este lanzamiento, el servicio sigue completando su implantación en Europa donde ya está presente en 20 países.

El precio de lanzamiento de SkyShowtime es una de las ventajas más atractivas de este nuevo servicio de streaming que, sin embargo, tiene también el inconveniente de que sus contenidos no estarán disponibles en 4k. Por otro lado, lo que sí incluye la cuota es la posibilidad de crear hasta cinco perfiles en cada cuenta y de reproducir contenidos de forma simultánea en tres dispositivos. Además, el servicio permite ver contenido incluso sin conexión ya que no se limitan ni la descarga ni las reproducciones.

Qué series ver en Skyshowtime

Con esta suscripción, los clientes tiene acceso a un selección de contenidos de las colecciones de Universal Picture, Paramount Pictures, Nickelodeon, DreamWorks Animation, Paramount+, SHOWTIME, Sky Studios y Peacock, junto con los originales de Skyshowtime que irán llegando después de los dos primeros títulos: 'Bosé' y 'Los enviados'. Además, SkyShowtime también será el nuevo hogar de 21 series originales que han quedado fuera de HBO Max Europa. En España, SkyShowtime estrenará la segunda temporada de Por H o Por B, que estará brandeada como SkyShowtime Original. La primera entrega también podrá verse junto con 'Foodie Love', 'Todo Lo Otro' y 'Sin Novedad'. A continuación, repasamos algunas series destacados del catálogo disponible de esta nueva plataforma.

'Bosé'

El esperado biopic del artista Miguel Bosé estará disponible a partir del 3 de marzo. Protagonizada por José Pastor e Iván Sánchez, la ficción original recorre la vida del cantante desde su infancia, marcada por sus padres Luis Miguel Dominguín y Lucía Bosé, y el desarrollo de su carrera hasta el lanzamiento del álbum Papito. Ese disco coincide también con uno de los momentos personales para el artista ya que fue cuando se convirtió en padre. Completan el reparto Nacho Fresneda (Luis Miguel Dominguín), Valeria Solarino (Lucía Bosé), Alicia Borrachero (La Tata), Ana Jara (Rosa Lagarrigue), José Sospedra (Pablo Alborch), Miguel Ángel Muñoz (Julio Iglesias) y Mariela Garriga (Giannina Facio), entre otros.

'Halo'

Se trata de una de las series inspiradas en vídeojuegos más esperadas junto con 'The last of us' (HBO Max). En esta ocasión, la ficción toma el juego como inspiración para seguir a un ejército de supersoldados humanos en su lucha contra la amenaza alienígena conocida como el Pacto. La acción se desarrolla en el siglo XXVI y traza diferente tramas personales con grandes dosis de acción y aventura. La serie que se estreno hace casi un año en Estados Unidos ya ha sido renovada por una segunda temporada.

'Los enviados'

Es junto a 'Bosé' el segundo original de Showtime y cuenta la misión en México de dos sacerdotes de la Congregación para las Causas de los Santos (equipo del Vaticano que verifica y estudia los supuestos milagros de potenciales santos). Allí deben comprobar las supuestas sanaciones milagrosas de otro clérigo en una institución psiquiátrica, pero cuando llegan el cura al que van a ver desaparece sin dejar rastro. Comienza en ese momento una investigación llena de secretos y misterios. Miguel Ángel Silvestre ('Sense8'), Luis Gerardo Méndez ('Narcos: México'), Irene Azuela ('Sense8') y Miguel Rodarte ('Narcos: México').

'Mayor of Kingstown'

Esta serie protagonizada por el accidentado Jeremy Renner ('Ojo de halcón') y que acaba de lanzar su segunda temporada sigue el día a día de una ciudad marcado por las prisiones ubicadas en ella. Los negocios, legales o no, alrededor del sistema penitenciario son la única fuente de beneficios en la zona. Los hermanos Mitch y Mike McLusky ejercen el control sobre la ciudad actuando como enlaces entre los habitantes de Kingstown, Michigan, y los presos de las múltiples cárceles de la ciudad. Tratan de mantener la paz mientras lidian con asesinos, traficantes de drogas y la mafia rusa.

'Yellowstone' y sus precuelas '1883' y '1923'

En unos años 'Yellowstone' se ha convertido en una exitosa saga que ha dado lugar a varias precuelas y secuelas. La serie original y sus dos primeros spin-off llegan al fin a nuestro país. Kevin Costner es el protagonista del drama familiar que cuenta la historia de John Dutton y su lucha por mantener el dominio del rancho más grande de Estados Unidos frente a las múltiples amenazas. Sus dos precuelas profundizan en los orígenes de la familia y en la historia de la creación de un país independiente como los Estados Unidos que conocemos hoy en día.

'The offer'

Con Showtime llega a España esta serie de Paramount+ que cuenta los trapos sucios de la producción de 'El Padrino, una de las mejores películas de la historia. La ficción se sitúa en los años 70 para contar las complicaciones que tuvo el productor Albert S. Ruddy para sacar a la luz la adaptación de la novela de Mario Puzo. A las tensiones entre los productores y el director Francis Ford Coppola se unió la participación del jefe de la mafia Joe Colombo. Miles Teller encabeza un reparto que incluye a Patrick Gallo, Dan Fogler, Giovanini Ribisi o Juno Temple, entre otros.

'Tulsa King'

También de Paramount+ es este drama criminal protagonizado por Silvester Stallone que sigue a un capo de la magia italoamericana de Nueva York cuando sale de la cárcel tras cumplir una sentencia de 25 años por un crimen que no cometió. Ya en libertad, reclama a la familia Invernizzi a la que pertenece lo que le corresponde, pero le dejan claro que no hay sitio para él en la Gran Manzan y le envian a Tulsa, Oklahoma para extender la influencia.