Ahora

Equipo de Investigación, en 2024

"Me empujan y me dicen sinvergüenza por traer turistas, pero yo estoy trabajando"; así estalló un guía turístico contra vecinos de Barcelona

Equipo de Investigación habló en 2024 con un guía turístico, quien denunció que recibía "empujones" por parte de vecinos de Barcelona que estaban en contra de los turistas.

Un guía turístico de Barcelona

La zona de la Sagrada Familia es una de las más visitadas de Barcelona y recibe numerosos grupos de turistas cada día, una situación que general malestar entre algunos vecinos, quienes están en contra de la masificación en el lugar. Ante esta situación, un guía turístico dijo a Equipo de Investigación que no entiende las quejas de esos vecinos. "Me empujan, cuando yo lo que estoy haciendo es trabajar. Me dicen que no pase. Nos dicen sinvergüenzas por traer turistas, pero yo estoy trabajando", defendió el trabajador.

Así, el guía turístico denunció que esto "no es normal". "Luego no hay dinero para la Seguridad Social, y no hay dinero para nada porque no hay turistas. Queremos lo bueno, pero no lo malo; es ridículo", expresó el hombre, quien caminaba en ese momento con un grupo de turistas. Puedes ver su intervención completa en el vídeo principal que acompaña a la noticia.

*El contenido al que hace referencia esta noticia corresponde a un programa de Equipo de Investigación de 2024 que hemos recuperado en laSexta.com.

Las 6 de laSexta

  1. Incendios en España hoy, en directo | El incendio en Porto obliga a evacuar a más de 300 vecinos de La Baña
  2. Aagesen ve un "vínculo claro" entre los incendios y el cambio climático y reitera de la necesidad de un pacto de Estado
  3. Israel sigue negando la hambruna en Gaza pese a que ascienden a 289 los palestinos muertos por desnutrición
  4. El Pentágono planea desplegar a miles de militares en Chicago en otra posible drástica medida de Trump
  5. Gastar más para comprar menos: el precio de los alimentos se dispara con subidas de hasta un 16% en algunos productos
  6. 'Chupa y calla', 'A ti te follo gratis' o 'La tengo dura': las polémicas chapas que se venden en Aste Nagusia