'Heridas' está llamada a ser todo un éxito teniendo en cuenta el recorrido de la serie en la que está basada. La serie original japonesa 'Mother' fue adaptada en Corea el Sur 'Mother' y tuvo también una exitosa versión en Turquía traducida como 'Madre' y convertida en todo un éxito en Antena 3. Ahora llega la adaptación de Atresmedia que ambienta la historia en la realidad española y cuenta con un reparto de excepción encabezado por Adriana Ugarte, María León y Cosette Silguero.

La nueva serie se estrena en abierto a Antena 3 el próximo jueves 13 a las 22.45h y ya está también disponible al completo en ATRESplayer PREMIUM. Cada jueves a la misma hora llegará un nuevo episodio hasta completar los 13 episodios de 50 minutos que componen la ficción.

Así es 'Heridas'

La serie, como decimos, es una adaptación de la serie japonesa 'Mother', producida por Buendía Estudios a partir del éxito que supuso para Atresmedia la versión turca. Sin embargo, el productor ejecutivo Eduardo Galdo ha explicado que se trata de una serie diferente de la original y de las anteriores versiones con las que únicamente comparte el detonante y algunos rasgos de los personajes principales: "Nuestra serie toma su propio camino llegando a un final único que no tiene nada que ver con las ficciones anteriores", ha dicho.

'Heridas' es un drama familiar y social que aborda temas como "el maltrato y el abandono infantil en nuestros días, mostrando además los diferentes tipos de maternidad que existen". Un tema complicado y de rabiosa actualidad que refleja de manera muy realista gracias a "un equipo de guionistas en el que casi todas las mujeres han vivido o conocido de cerca situaciones de abuso en la familia".

Su trama arranca con la desaparición de la pequeña Alba (Cosette Silguero) y el inicio de una búsqueda desesperada por parte de la policía y de su madre Yolanda (María León). Solo unos días antes de su desaparición, la niña había sufrido el rechazo de su madre malhumorada cuando le pidió que la peinase para ir al colegio, una discusión que provocó también el enfado de Lucho, el novio de la madre y que vive con ellas. A sus siete años, Alba no cuenta con la atención de su madre que trabaja de noche como pole dancer y duerme durante el día. El novio de la madre tampoco se ocupa de ella ya que considera que su labor no es cuidar de una menor que no es su hija.

La serie también se centra en Manuela (Adriana Ugarte), una joven que vive en las marismas y que trabaja para el Centro de Recuperación de aves como fotógrafa. Manuela y Alba se conocen en una heladería en la que comparten una enternecedora conversación y que alerta a la joven de la soledad de la niña. Su preocupación irá creciendo conforme conozca la realidad de la niña y además, al conocer a Alba, Manuela inicia un viaje que la llevará a enfrentarse a los demonios de su pasado y a cuestionarse los pilares de su vida.