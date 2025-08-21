Ahora

Carmen Morodo critica la bronca política por los incendios: "No arreglan el problema ni plantean soluciones a futuro"

La periodista ha lamentado que los políticos estén centrados en "echarle al otro el muerto encima", dejando claro que esta crispación solo alimenta la "desconfianza de los ciudadanos" y "deslegitima" las instutciones.

Carmen Morodo ha destacado que el debate competencial que está surgiendo a raíz de los incendios forestales que están arrasando España, lo que genera es una "deslegitimación" de las instituciones, y alimenta la "desconfianza" de los ciudadanos.

"Si ves que quienes tienen que gestionar la emergencia se tiran los trastos a la cabeza y juegan al 'y tú más' en vez de asumir cada unos sus responsabilidades, lo que te hace pensar es en manos de quiénes estamos", ha reconocido.

Una situación que ha asegurado que lo que trae como consecuencia es el "crecimiento de Vox" y de los populismos. De esta forma, la periodista ha asegurado que este ruido político, que solo busca "echar al otro el muerto encima", no ayuda a arreglar el problema inmediato ni plantea soluciones a futuro.

Sin embargo, ha dejado claro que esto no quiere decir que no se tenga que analizar más tarde también qué competencias tiene cada uno y qué se ha hecho.

