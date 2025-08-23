Una estilista confiesa a Equipo de Investigación que va a devolver ropa usada por un valor de 830 euros: "Las etiquetas se quitan"

En este programa de Equipo de Investigación estrenado en 2022, dos estilistas reconocían abiertamente que devolver prendas ya usadas en reportajes de fotos era una práctica habitual. Incluso una de ellas explicaba qué hacía para devolverlas con etiquetas.

Una pareja de estilistas en plena Gran Vía de Madrid llamó poderosamente la atención de una reportera de Equipo de Investigación en 2022. Ambos se disponían a devolver ropa usada que llevaban en una maleta a la tienda en la que fue adquirida... y a juzgar por sus palabras, no era la primera vez que lo hacían.

"Ayer tuvimos una editorial", se justificaba una de ellas antes de enseñar a cámara algunas de las prendas que portaba. "Por ejemplo, este vestido lo usamos para un videoclip", reconocía.

Pero, ¿cómo hacían para esconder las etiquetas? "Normalmente, se quitan. Esto, con un golpecito seco, sale. Después se vuelve a poner", mostraba. "A mí nunca me han rechazado la devolución de ninguna prenda. Gracias a Dios, no he tenido que pasar por esa vergüenza", decía con alivio.

El valor total de lo que iban a devolver era de 830 euros. "Con la gente que trato le digo que mucho cuidado con las prendas, que hay mucho dinero invertido", explicaba para después afirmar que se trata de una práctica bastante común en el sector.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de 2022 de laSexta.

*Puedes volver a ver el programa de'Equipo de Investigación: el precio de las devoluciones' en atresplayer.com.