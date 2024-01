El actor Kieran Culkin ha subido al escenario de la 81ª gala de los Globos de Oro para recoger la estatuilla a mejor actor por su papel en 'Succession. En la misma categoría, competía con otros compañeros de reparto como Brian Cox o Jeremy Strong. También estaban nominados Gary Oldman ('Slow horses'), Dominic West ('The Crown') y Pedro Pascal ('The last of us'). Y precisamente, ha sido a éste último al que ha mencionado en su discurso de agradecimiento.

Aunque lo normal suele ser compartir el premio con los otros nominados y mostrar admiración por sus trabajos. Culkin parece haber sido poseído por su personaje, el provocador Roman Roy al decir: "Chúpate esa, Pedro". Después se ha disculpado por la broma, pero ha insistido: "Lo siento, es mío".

Sin duda, además de los otros dos protagonistas de 'Succession', Pascal era el mayor rival de Culkin gracias a su papel de Joel en 'The last of us'. De hecho, es bastante llamativo que la serie no se haya llevado ningún premio, teniendo en cuenta el éxito que ha tenido tanto de público, como de crítica.

Pedro Pascal, por su parte, se ha tomado con humor la dedicatoria y se ha reído antes de hacer una mueca como si estuviera llorando. El actor que ha asistido con un brazo en cabestrillo tras lesionarse en una caída, tenía muy cerca a su mayor fan, Bella Ramsey. La joven actriz es la compañera de reparto del actor de origen chileno y ha protagonizado uno de los momentos de la gala, gritando con gran entusiasmo cuando su compañero era mencionado entre los nominados a mejor actor.