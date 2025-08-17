De las vitrinas al mercado: así funciona el negocio millonario de coleccionar Lego

En este vídeo, el programa analiza cómo las piezas y construcciones de Lego han pasado de ser un simple juguete a convertirse en una inversión muy rentable. Su valor aumenta cada año y ya hay expertos que asesoran sobre cómo sacarles beneficio.

En este vídeo de Equipo de Investigación, el programa se adentra en el fenómeno actual de las piezas y construcciones de Lego.

Según han podido saber, el valor de los Lego crece un 11% cada año a nivel mundial. Tanto es así que, en Estados Unidos, ya existen asesores especializados en aconsejar sobre cómo invertir en la compañía.

El programa habla con uno de ellos, Ed Maciorowski, quien normalmente recomienda a sus clientes no quedarse con las construcciones "mucho tiempo", ya que "a los tres o cuatro años van a alcanzar su pico de valor". Es en ese momento en el que el asesor recomienda vender los sets y sacar así el mayor beneficio posible.

El propio Maciorowski confiesa que también ha invertido en Lego y que posee "unos 10.000 sets". "He vendido la mayoría y me he comprado una casa con eso", asegura.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de Equipo de Investigación.