Mejor serie dramática

- '1923'

- 'The Crown' (Netflix)

- 'The diplomat' (Netflix)

- 'The last of us' (HBO Max)

- 'The morning show' (Apple TV+)

- 'Succession' (HBO Max) - GANADORA

Mejor serie de comedia o musical

- 'Colegio Abbott' (Disney+)

- 'Barry'

- 'The Bear' (Disney+) - GANADORA

- 'Jury duty' (Prime Video)

- 'Solo asesinatos en el edificio' (Disney+)

- 'Ted Lasso' (Apple TV+)

Mejor miniserie o serie antológica

- 'La luz que no puedes ver' (Netflix)

- 'Bronca' (Netflix) - GANADORA

- 'Todos quieren a Daisy Jones' (Prime Video)

- 'Fargo' (Movistar Plus+)

- 'Fellow travelers' (SkyShowtime)

- 'Lecciones de química' (Apple TV+)

Mejor actor de serie dramática

- Brian Cox ('Succession')

- Kieran Culkin ('Succession') - GANADOR

- Gary Oldman ('Slow horses')

- Pedro Pascal ('The last of us')

- Jeremy Strong ('Succession')

- Dominic West ('The Crown')

Mejor actriz de serie dramática

- Hellen Mirren ('1923')

- Bella Ramsey ('The last of us')

- Keri Russell ('The Diplomat')

- Sarah Snook ('Succession') - GANADORA

- Imelda Staunton ('The crown)

- Emma Stone ('The Curse')

Mejor actor de comedia o musical

- Bill Hader ('Barry')

- Steve Martin ('Solo asesinatos en el edificio')

- Jason Segel ('Shrinking')

- Martin Short ('Solo asesinatos en el edificio')

- Jason Sudeikis ('Ted Lasso')

- Jeremy Allen White ('The Bear') - GANADOR

Mejor actriz de comedia o musical

- Rachel Brosnahan ('Maravillosa Mrs. Maisel')

- Quinta Brunson ('Abbott Elementary')

- Ayo Edebiri ('The Bear') - GANADORA

- Elle Fanning ('The Great')

- Selena Gomez ('Solo asesinatos en el edificio')

- Natasha Lyonne ('Poker Face')

Mejor actor de miniserie o serie antológica

- Matt Bomer ('Fellow Travelers')

- Sam Claflin ('Todos quieren a Daisy Jones')

- Jon Hamn ('Fargo')

- David Oyelowo ('Lawmen: Bass Reeves')

- Woody Harrelson ('White house plumbers')

- Steven Yeun ('Bronca') -GANADOR

Mejor actriz de miniserie o serie antológica

- Riley Keough ('Todos quieren a Daisy Jones')

- Brie Larson ('Lecciones de química')

- Elizabeth Olsen ('Love and Death')

- Juno Temple ('Fargo')

- Rachel Weisz ('Dead ringers')

- Ali Wong ('Bronca') - GANADORA

Mejor actor de reparto

- Billy Crudup ('The Morning Show')

- Matthew Macfadyen ('Succession') -GANADOR

- James Marsden ('Jury Duty')

- Ebon Moss-Bachrach ('The Bear')

- Alan Ruck ('Succession')

- Alexander Skarsgard ('Succession')

Mejor actriz de reparto

- Elizabeth Debicki ('The Crown') -GANADORA

- Abby Elliott ('The Bear')

- Christina Ricci ('Yellowjackets')

- J. Smith-Cameron ('Succession')

- Meryl Streep ('Solo asesinatos en el edificio')

- Hannah Waddingham ('Ted Lasso')