La tercera temporada de 'The White Lotus' comienza el rodaje este mismo mes en Tailandia y el actor Julian Kostov, conocido por su papel en 'Sombra y Hueso', tendrá un papel recurrente en la trama. La elección del actor ha llegado después de la [[LINK:INTERNO|||Article|||65c0c994af20b0e4d71fa137|||decisión de HBO de apartar al actor serbio Miloš Biković]] por las protestas del ministerio ucraniano de Asuntos Exteriores.

Después de que se hiciera público el fichaje de Biković, desde el gabinete criticaron a través de las redes sociales la decisión por el aparente apoyo del actor a la invasión de Ucrania por parte de Rusia. El actor serbio ha desarrollado la mayor parte de su carrera en Rusia y, de hecho, obtuvo la ciudadanía en 2021. También recibió un premio de manos de Vladimir Putin en 2018.

El actor, sin embargo, ha lamentado que se haya creado una campaña en su contra y ha afirmado que fue un honor haber sido elegido para la serie de HBO Max. "Mi participación no es posible por razones ahenas al arte y no me doblegaré ante ningún relato que pretenda comprometer mi integridad", ha concluido antes de desear "mucho éxito" a sus compañeros.

El actor que ahora interpretará su papel es Julian Kostov, originario de Bulgaria. Además de ser conocido por su papel de Fredyor Kaminsky en la serie de Netflix 'Sombra y hueso' también ha aparecido en 'Berlin Station', 'El descubrimiento de las brujas' o 'Treadstone'.

Aunque aún no se sabe demasiada información sobre los papeles y la trama de la nueva entrega de 'The White Lotus', claramente hay un personaje originario de Europa del Este como los dos actores elegidos para el mismo rol. Además de Kostov, también forman parte del reparto Leslie Bibb, Carrie Coon, Francesca Corney, Nicholas Duvernay, Arnas Fedaravičius, Christian Friedel, Walton Goggins, Dom Hetrakul, Sarah Catherine Hook, Jason Isaacs, Michelle Monaghan, Sam Nivola, Morgana O’Reilly, Lek Patravadi, Shalini Peiris, Parker Posey, season one regular Natasha Rothwell, Patrick Schwarzenegger, Tayme Thapthimthong and Aimee Lou Wood.