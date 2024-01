'The White Lotus' comenzará en febrero la producción de la tercera temporada con el reparto anunciado hasta el momento y la incorporación de la actriz Carrie Coon ('La edad dorada'). Junto a ella veremos a Leslie Bibb ('Palm Royale'), Jason Isaacs ('The crowded room'), Michelle Monaghan ('True detective'), Parker Posey ('The staircase'), Dom Hetrakul ('The family') y Tayme Thapthimthong ('Rescate en una cueva de Tailandia'). Además, regresa Natasha Rothwell ('Insecure') que interpretó a Belinda en la primera temporada.

Carrie Coon se suma a 'The White Lotus' tras el reciente estreno de la segunda temporada de 'La edad dorada', la serie de época también de HBO Max en la que interpreta a la ambiciosa Bertha Russell. El éxito de la serie ha llevado a la plataforma a renovarla por una tercera temporada, así que Coon va a estar bastante ocupada en los próximos meses. Anteriormente habíamos visto a la actriz en 'Fargo', 'The Sinner' o 'The leftovers'.

El inicio del rodaje de los nuevos capítulos está previsto para febrero en Noh Samui, Phuket y Bangkok dónde conoceremos la historia de un nuevo grupo de turistas millonarios. De momento no han trascendido los detalles sobre cada uno de los diferentes personajes, ni se sabe quiénes serán huéspedes, ni quiénes empleados del resort de lujo, ni tampoco la historia que cada uno tiene detrás. Según publicó Deadline, en el grupo habrá un patriarca, una ejecutiva, una actriz, dos madres, una esposa de club de campo, un inadaptado y un yogui.

Seguramente, aún faltan algunos nombres del elenco por conocer ya que el casting para la nueva temporada comenzó a marchas forzadas cuando acabó la huelga de intérpretes de SAG-AFTRA y aún hay acuerdos que se están negociando para que todo el equipo esté listo para iniciara la producción en febrero.

Por lo que ha ido contando el creador de la serie Mike White en la nueva entrega quiere explorar "la muerte en la religión y la espiritualidad orientales". Además, advirtió de que va a ser una temporada mucho más grande en varios sentidos. "Va a ser más larga, más grande y más loca".

El estreno estaba previsto inicialmente para 2024, pero probablemente la fecha de estreno pasará a 2025 debido a los parones por las huelgas de guionistas y de actores. Un reajuste del que habló en su momento el CEO de HBO Casey Bloys. Las dos anteriores temporadas acumulan decenas de nominaciones y una decena de premios, varios Globos de Oro, premios Emmy y SAG Awards, entre otros.