HBO Max ha anunciado cinco nuevos nombres del casting de la tercera temporada y hay varios conocidos que se suman a Carrie Coon ('La edad dorada') y al resto de nombres del reparto. También habrá un reencuentro con un personaje de la primera temporada, la encargada del spa Belinda que vuele a interpretar Natasha Rothwell.

Los últimos en sumarse al reparto son Walton Goggins ('Justified'), Sarah Catherine Hook ('La primera muerte'), Sam Nivola 'Maestro', Patrick Schwarzenegger ('The staircase') y Aimee Lou Wood ('Sex Education').

Además, hace unos días también fueron anunciados Miloš Biković ('South Wind'), Christian Friedel ('The Zone of Interest'), Morgana O'Reilly ('Neighbours'), Lek Patravadi y Shalini Peiris ('The Arc').

Los nuevos capítulos se comenzarán a rodar previsiblemente en febrero en localizaciones de Tailandia como Koh Samui, Phuket y Bangkok. En ellos también veremos a Leslie Bibb, Jason Isaacs, Michelle Monaghan, Parker Posey, Dom Hetrakul y Tayme Thapthimthong que fueron los primeros intérpretes anunciados.

Esta nueva temporada será "más larga, más grande y más loca", tal y como anunció su creador Mike White. La trama tratará sobre la espiritualidad oriental, pero aún falta conocer más detalles de la historia en la que sí sabemos que habrá un patriarca, una ejecutiva, una actriz, dos madres, una esposa de club de campo, un inadaptado y un yogui.