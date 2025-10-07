Ferreras indignado con "Ábalos y Koldo, el dúo chistorra": "Intentar convencernos de que las chistorras eran de verdad es lo más insultante"

El instructor del Supremo ha citado a José Luis Ábalos el 15 de octubre, tras un informe de la UCO que revela códigos usados para referirse al dinero en sus comunicaciones.

"Chistorras", "soles", "lechugas". No eran solo alimentos, sino —según un informe de la UCO— el código con el que José Luis Ábalos y Koldo García se referían al dinero en metálico. En ese supuesto lenguaje, los "folios" eran billetes, las "chistorras" equivalían a los de 500 euros, los "soles" a los de 200 y las "lechugas" a los de 100.

Ante estos indicios de métodos opacos en la gestión de su patrimonio y de ingresos irregulares difíciles de justificar, el juez del caso Koldo ha vuelto a citar a Ábalos y a su exasesor a declarar el próximo 15 de octubre.

En Al rojo vivo, Antonio García Ferreras se ha mostrado indignado: "Lo más alucinante es que piensen que los ciudadanos de este país son gilipollas —los que votan, los que no, los de izquierdas, los de derechas, los de centro—. Intentar convencer al mundo, Ábalos y Koldo, el 'dúo chistorra', de que las chistorras eran chistorras de verdad me parece lo más insultante".

A su crítica se ha sumado el periodista Juanma Lamet: "Alguien debería decirle a Ábalos y a Koldo que su estrategia de defensa podría mejorar. Me parece tan cutre, tan abracadabrante, que su abogado diga: 'No, es que él era muy de invitar a chistorras a los guardias civiles'".