Los colaboradores del programa han entonado una canción en la que agradecen a todas las personas que les han apoyado en algún momento de estos 13 años. "¡Y aún nos quedan muchos más, muchos años de llevar el buen humor hasta tu hogar!", cantan.

El programa Zapeando de laSexta celebra su 13º aniversario, destacando más de una década de humor y actualidad en las sobremesas de los espectadores. Para conmemorar la ocasión, los colaboradores interpretaron una canción que mezcla humor, historia y agradecimiento al público. Recordaron a las muchas personalidades que han pasado por el plató, como Javier Bardem y Aitana. Cristina Pedroche expresó su deseo de seguir acompañando a la audiencia durante muchos años más. Desde su estreno en 2013, Zapeando se ha consolidado como un formato emblemático de la cadena, llevando diariamente la actualidad con humor a los hogares españoles.

El plató de Zapeando está de celebración. El programa de laSexta ya es adolescente y cumple este miércoles 13 años en antena, más de una década acompañando las sobremesas de los espectadores con humor, actualidad, vídeos virales y momentos inesperados. Y han querido arrancar esta ceremonia con una divertida canción que combina humor, historia y agradecimiento a su público. "Quién nos lo iba a decir? Cumplimos años y es por ti", cantan los colaboradores mirando a cámara.

También agradecen a todas las personas que han pasado por el plató en su primera estrofa. "Javier Bardem, Paco León, Aitana, Plex, el Mago Pop", arranca Dani Mateo. "Cuántos famosos, madre mía, han venido a este plató", le responde María Gómez.

Y esperan seguir cumpliendo años junto a la audiencia que les sigue día a día, algo que deja claro Cristina Pedroche. "¡Y aún nos quedan muchos más, muchos años de llevar el buen humor hasta tu hogar!", entona.

Desde su estreno en noviembre de 2013, el espacio se ha convertido en uno de los formatos más reconocibles de la cadena. Con mucho humor, tratan de llevar cada día la actualidad a las pantallas de España. "Aquella boda tan viral o aquel rumor que van diciendo de Shakira y de Piqué", recuerdan.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido