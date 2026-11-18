"A raíz de las imágenes que ofrecimos el otro día, muchos medios están alertando sobre un posible problema de movilidad de Mariah Carey", afirma Alfonso Arús, que muestra en este vídeo nuevas imágenes.

Alfonso Arús destaca que "el espíritu navideño ya nos invade porque Mariah Carey ha vuelto a hacerlo". La cantante acaba de ofrecer su primer concierto en Sao Paulo, donde ha interpretado sus grandes éxitos relacionados con la Navidad.

Por otro lado, el presentador de Aruser@s destaca que "a raíz de las imágenes que se ofrecieron en el programa el otro día, muchos medios están alertando sobre un posible problema de movilidad de Mariah": "Es cierto que parece que tengan que sostenerla o empujarla".

Tatiana Arús explica que no se sabe si "es un problema de movilidad o de inseguridad, porque a lo mejor tiene un problema de visión". Por su parte, Angie Cárdenas afirma que "no se mueve con soltura": "Esta chica es muy joven como para que dé pasitos lentamente".

*Vuelve a ver el programa de hoy de Aruser@s en atresplayer.

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