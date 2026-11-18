Penélope Cruz ha confesado en la gala Elle Women cómo pasa la Navidad junto a Javier Bardem y sus hijos: "Lo importante es estar juntos con toda la familia alrededor de la mesa y hablar".

Penélope Cruz ha brillado en la gala Elle Women en Hollywood, donde ha sido una de las grandes homenajeadas. Además, la actriz española ha sorprendido al serle 'infiel' a Chanel con Ralph Lauren para lucir un diseño rojo en raso.

Por otro lado, Penélope Cruz ha contado cómo pasa la Navidad en familia junto a su marido, Javier Bardem, y sus hijos. "Lo importante es estar juntos con toda la familia alrededor de la mesa y hablar, hablar y hablar", ha destacado la actriz, que ha confesado que es ella la que siempre propone "juegos de mesa".

"Estoy obsesionada con los juegos", ha reconocido Penélope en el vídeo principal de esta noticia, donde Alfonso Arús le recomienda el juego de Aruser@s.

*Vuelve a ver el programa de hoy de Aruser@s en atresplayer.

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