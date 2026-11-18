Karol G ha sorprendido a sus fans al invitar al escenario a Paulina Rubio en uno de sus conciertos en México, donde han cantado juntos el hit 'Ni una sola palabra'.

En su primer concierto en México, Karol G invitó a Thalía para cantar 'Amor a la mexicana' y 'Piel morena'. Tras esa sorpresa a sus fans, Karol G sorprendió a los espectadores de su siguiente concierto con otra invitada muy especial: Belinda, con quien cantó temas tan míticos como 'Ángel'. Además, Belinda le enseñó a la artista colombiana a hacerse su mítica trenza de la frente.

Tras estas dos artistas invitadas, Karol G todavía tenía una sorpresa más para sus fans. Y es que en otro de sus conciertos en México, Karol G ha invitado a Paulina Rubio al escenario, donde han cantado sus grandes hits, como 'Ni una sola palabra'.

*Vuelve a ver el programa de hoy de Aruser@s en atresplayer.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.