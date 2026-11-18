Brad Pitt afirma que es "una pasada de elección" que Robert Pattinson sea el nuevo James Bond. Y es que el actor destaca que el británico "está tomando decisiones superinteresantes".

Brad Pitt ha acudido junto a su novia, Inés de Ramón, en el estreno mundial de 'Las nuevas desventuras de Cliff Booth' en Los Ángeles, donde se ha visto a la pareja de los más "consolidada", destaca Tatiana Arús, que enseña las imágenes en el vídeo principal de esta noticia.

Además, el actor ha dado su opinión sobre que Robert Pattinson sea el nuevo James Bond. "Me acabo de enterar y me parece una pasada de elección", destaca el actor, que afirma que le "flipa lo que está haciendo" el británico. "Está tomando decisiones superinteresantes", destaca Brad Pitt, sobre Robert Pattinson, del que destaca que, además, sabe "equilibrarlo".

Por otro lado, el exmarido de Angelina Jolie señala que él también se apunta "a hacer de villano".

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